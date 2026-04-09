سندھ ہائی کورٹ بار کی امریکی صدر سے منسوب مسلم مخالف بیانات کی مذمت

اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لینا چاہیئے، متن

ویب ڈیسک April 09, 2026
سندھ ہائی کورٹ بار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب سوشل میڈیا پر مسلم مخالف بیانات کی مذمت کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سندھ ہائی کورٹ بار نے امریکی سفارتخانے کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ قانونی برادری امریکا کو آئین اقدار، جمہوری اداروں اور بنیادی حقوق کے لئے احترام کی حامل ریاست کے طور پر دیکھتی ہے۔

متن میں کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ بار امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتی ہے، امریکی صدر سے منسوب سوشل میڈیا بیانات پر تشویش ہے۔ بیانات میں مسلمانوں، اسلام اور ایران کے حوالے سے توہین آمیز زبان استعمال کی گئی ہے۔

متن میں کہا گیا کہ ایران کے شہری ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی ہے، جنیوا کنونشنز شہری تنصیبات کو تحفظ دیتا ہے اور غیر ذمہ دارانہ بیان عالمی امن اور قانونی نظام کے لئے نقصان دہ ہے۔

ہائی کورٹ بار نے خط میں کہا کہ امریکی قانون ساز ادارے جنگ اور امن کے معاملات میں آئینی کردار کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے اداروں کو غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لینا چاہیئے اور عالمی رہنماؤں کو ذمہ داری، برداشت اور احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیئے۔
