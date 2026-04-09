پی ایس ایل: مداحوں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہا، بابر اعظم

افتخار احمد نے تجربے کار کھلاڑی ہونے کے ناطے آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بابر اعظم

زبیر نذیر خان April 09, 2026
facebook whatsup

پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ مجھے علم ہے کہ مداحوں کی خواہش کے مطابق ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پا رہا۔

پی ایس ایل 11 کے دوسرے مرحلے کے آغاز پر حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم کے خلاف کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھا کھیل پیش کروں، نتائج آنے میں وقت لگتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایک اچھے مقابلے کے بعد پشاور زلمی کو کامیابی حاصل ہوئی، پچ آسان نہیں تھی اور آنے والے بیٹرز کو مشکلات پیش آرہی تھیں۔

بابر اعظم کا کہنا تھا کہ افتخار احمد نے تجربے کار کھلاڑی ہونے کے ناطے آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی پرفارمنس دکھا کر پشاور زلمی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔

کپتان پشاور زلمی نے مزید کہا کہ مین آف دی میچ کا ایوارڈ پانے والے افتخار احمد ایک تجربہ کار کھلاڑی ہیں اور ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔

بابر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ حالات بہتری کی جانب آئیں گے اور تماشائیوں کو میچز دیکھنے کی اجازت ہوگی۔

دوسری جانب پی ایس ایل 11 میں مسلسل چوتھی شکست کا شکار ہونے والی حیدرآباد کنگزمین کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بیٹنگ لائن ناکام رہی ہے، ہمیں اس میں بہتری لانی ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ بولنگ اچھی ہونے کے باوجود ہم بیٹنگ میں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرپا رہے ہیں، صائم ایوب ایک اچھے بیٹر ہیں، امید ہے کہ وہ جلد فارم میں آجائیں گے۔

جیسن گلیسپی نے کہا کہ ہماری ٹیم کے اہم کھلاڑی گلین میکسویل جلد اسکواڈ کا حصہ بن جائیں گے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کیلئے ملک گیر اوپن ٹرائلز اور ٹریننگ کیمپ کے شیڈول کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے پر شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: کراچی کنگز کے ایڈم زیمپا نے ٹیم کو جوائن کرلیا، وارنر کب آئیں گے؟

Express News

پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی کی صحت سے متعلق اہم پیشرفت

Express News

پی ایس ایل: اسٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑانے لگے

Express News

ایشیا کپ کی طرز پر افریقا ٹی ٹوئنٹی کپ متعارف کروائے جانے کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو