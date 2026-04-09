لاہور: گھر میں کام دلوانے کے بہانے بلا کر خاتون کا گینگ ریپ، ملزمان کی ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں

مرکزی ملزم گرفتار، ملزمان نے خاتون کی نازیبا ویڈیو بھی بنائی اور کسی کو بتانے پر ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے

ویب ڈیسک April 09, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے واقعے میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔

چوکی راجہ مارکیٹ پولیس کے مطابق ملزم عمران کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے حراست میں لیا گیا۔

اجتماعی زیادتی کے واقعے میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ چوکی راجہ مارکیٹ پولیس کے مطابق ملزم عمران کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے حراست میں لیا گیا۔

پولیس کے مطابق ملزم نے خاتون کو گھر میں کام دلوانے کے بہانے کلمہ چوک بلایا اور موٹر سائیکل پر سوار کرکے گارڈن ٹاؤن میں واقع ایک گھر لے گیا، جہاں اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔

ملزمان نے خاتون کی نازیبا ویڈیو بھی بنائی اور کسی کو بتانے پر ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔

متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ایک نامزد اور دو نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر دو ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم نے کہا کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں اور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان کی عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ملوث عناصر کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ

Express News

پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

Express News

پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان

Express News

80 لاکھ بچوں کی ویکسی نیشن کے لیے 2.8 ارب کا فنڈ منظور

Express News

شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو