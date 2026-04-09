جنگ بندی کے بعد فضائی آپریشن بحال، ملک بھر سے خلیجی پروازیں روانہ ہونا شروع

کئی ممالک کی جانب سے فضائی حدود کی بندش بھی ختم کر دی گئی

ویب ڈیسک April 09, 2026
مشرقِ وسطیٰ میں جنگ بندی کے بعد پاکستان میں فضائی آپریشن کی بحالی کا عمل شروع ہوگیا ہے، جبکہ کئی ممالک کی جانب سے فضائی حدود کی بندش بھی ختم کر دی گئی ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت ملک کے دیگر ایئرپورٹس سے خلیجی ممالک کے لیے پروازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع ہوگئی ہے۔ مقامی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشن کی مکمل بحالی کے لیے نئے شیڈول کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔

لاہور سے دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ، جدہ اور دمام کے لیے 9 پروازیں روانہ ہوئیں، جبکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 8 پروازیں خلیجی ممالک کے لیے روانہ کی گئیں۔

اسی طرح جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے 18، پشاور سے 6 اور ملتان ایئرپورٹ سے 4 پروازیں روانہ ہوئیں۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پروازوں کی مکمل بحالی میں ابھی کچھ وقت درکار ہے کیونکہ کئی ممالک کی جانب سے تاحال فضائی حدود کی جزوی بندش برقرار ہے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی کے باعث گزشتہ 40 روز کے دوران پاکستان سے 3 ہزار سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، جس سے فضائی آپریشن شدید متاثر ہوا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان کی عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ملوث عناصر کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ

Express News

پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

Express News

پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان

Express News

80 لاکھ بچوں کی ویکسی نیشن کے لیے 2.8 ارب کا فنڈ منظور

Express News

شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

