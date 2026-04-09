کراچی: دکانوں کے شٹر کاٹ کر موبائل فون چوری کرنےوالا 2 رکنی افغان گروہ گرفتار

ملزمان نے11مارچ کو صدر میں موبائل شاپ کا شٹر کاٹ کر موبائل فون اور نقدی لوٹنے کی واردات کی تھی اور فرار ہوگئے تھے

ویب ڈیسک April 09, 2026
کراچی میں دکانوں کے شٹر کاٹ کر موبائل فون چوری کرنے والے جرائم پیشہ دو رکنی افغان گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔

ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن توحید رحمان کے مطابق ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے تکنیکی بنیادوں پر ٹارگٹڈ کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو حراست میں لیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت شیر آغا اور عبدالرزاق کے نام سے ہوئی ہے جبکہ ان کے قبضے سے چوری کیے گئے 6 موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان نے 11 مارچ کو صدر کے علاقے میں موبائل شاپ کا شٹر کاٹ کر موبائل فون اور نقدی لوٹنے کی واردات کی تھی اور فرار ہوگئے تھے۔

ایس ایس پی توحید رحمان کے مطابق ملزمان کو تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے صدر تفتیشی پولیس نے گرفتار کیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے لوٹ مار، چوری اور ڈکیتی کی مزید وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔

پولیس کے مطابق چوری شدہ موبائل فون بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں فروخت کیے جاتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ گروہ کے دیگر مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
متعلقہ

Express News

پاکستان کی عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ملوث عناصر کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ

Express News

پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

Express News

پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان

Express News

80 لاکھ بچوں کی ویکسی نیشن کے لیے 2.8 ارب کا فنڈ منظور

Express News

شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

