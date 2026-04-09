بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے خلاف درخواست پر جواب طلب

لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی

ویب ڈیسک April 09, 2026
لاہور ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔

سماعت جسٹس سلطان تنویر احمد نے شیخ امتیاز کی درخواست پر کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ نئے بلدیاتی انتخابی قوانین میں نو کونسلرز کی نشستیں غیر جماعتی بنیادوں پر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے، جو غیر قانونی ہے۔

وکیل نے عدالت کو بتایا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانا قانون کے منافی ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے معاونت بھی طلب کی گئی، تاہم الیکشن کمیشن نے تعاون نہیں کیا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان کی عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ملوث عناصر کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ

Express News

پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

Express News

پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان

Express News

80 لاکھ بچوں کی ویکسی نیشن کے لیے 2.8 ارب کا فنڈ منظور

Express News

شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

