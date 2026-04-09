شوہر نے گھر والوں کے ساتھ مل کر اپنی حاملہ بیوی کو قتل کر دیا

مقتولہ کو گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، 8 ماہ کا بچہ بھی نہ بچ سکا

ویب ڈیسک April 09, 2026
نارووال میں ظالم سسرالیوں کے ہاتھوں حاملہ خاتون کا قتل ہوگیا، سنگدل شوہر نے گھر والوں کے ساتھ ملکر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔

پولیس کے مطابق ملزم وقاص کی بیوی مبین 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ شوہر وقاص نے اپنی والدہ، والد اور ایک عزیز کے ساتھ ملکر بیوی کو قتل کیا۔

مقتولہ مبین کو گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، مقتولہ کا 8 ماہ کا بچہ بھی نہ بچ سکا۔ مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔۔

مقتولہ کی پانچ سال پہلے شادی ہوئی تھی جبکہ شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا۔ مقتولہ مبین کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کر دی۔

پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔
