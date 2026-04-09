نارووال میں ظالم سسرالیوں کے ہاتھوں حاملہ خاتون کا قتل ہوگیا، سنگدل شوہر نے گھر والوں کے ساتھ ملکر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔
پولیس کے مطابق ملزم وقاص کی بیوی مبین 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ شوہر وقاص نے اپنی والدہ، والد اور ایک عزیز کے ساتھ ملکر بیوی کو قتل کیا۔
مقتولہ مبین کو گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال کر موت کے گھاٹ اتارا گیا، مقتولہ کا 8 ماہ کا بچہ بھی نہ بچ سکا۔ مقتولہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔۔
مقتولہ کی پانچ سال پہلے شادی ہوئی تھی جبکہ شوہر بیرون ملک کام کرتا تھا۔ مقتولہ مبین کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کر دی۔
پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرکے گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں۔