یو اے ای نے امریکا ایران جنگ بندی معاہدے پر وضاحتیں طلب کرنے کا فیصلہ کرلیا

وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز کو بلا مشروط طور پر کھولا جانا ضروری ہے

ویب ڈیسک April 09, 2026
ابوظبی: متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے جنگ بندی معاہدے پر اہم ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے کی شرائط پر مزید وضاحتیں طلب کی جائیں گی تاکہ خطے میں امن کو یقینی بنایا جا سکے۔

اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق ان وضاحتوں کا مقصد خاص طور پر ایرانی حملوں کو روکنا اور خلیجی ممالک کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کو ختم کرنا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی اسی صورت مؤثر ہو سکتی ہے جب ایران واضح طور پر اپنی پالیسی اور اقدامات کی وضاحت کرے۔

وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنائے ہرمز کو بلا مشروط طور پر کھولا جانا ضروری ہے تاکہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل متاثر نہ ہو۔ اس اہم آبی گزرگاہ کی بندش سے عالمی معیشت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

اماراتی حکام نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے ایران کے خلاف سخت مؤقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ایران کو ان حملوں سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ازالہ کرنا ہوگا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق امارات کا یہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیوں اور جنگ بندی کے بعد کی پیچیدہ صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، جہاں مختلف ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔
متعلقہ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس؛ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

Express News

اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

Express News

اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہوسکتا ہے؛ ایرانی میڈیا

Express News

ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کردیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کا ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

