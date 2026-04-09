اسرائیل میرے ٹیکس کے پیسوں سے میرے ملک لبنان پر بمباری کر رہا ہے، میا خلیفہ

بیروت میں جس اسپتال میں میری پیدائش ہوئی وہ بھی اسرائیلی حملوں میں تباہ ہوگیا، میا خلیفہ

ویب ڈیسک April 09, 2026
فحش فلموں کی سابق عرب اداکارہ میا خلیفہ نے حالیہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری پر رو پڑیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل میرے ٹیکس کے پیسوں سے میرے ہی ملک پر حملے کررہا ہے۔ 

اسرائیلی بمباری میں لبنان میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی خبروں کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آ رہا ہے۔

لبنانی نژاد امریکی شخصیت میا خلیفہ نے اسرائیل کے بیروت پر بڑے فضائی حملوں پر شدید دکھ اور غصے کا اظہار کیا جن میں 250 سے زائد افراد شہید اور 1100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں میا خلیفہ کا کہنا تھا کہ آج کی خبروں پر میں دل برداشتہ اور ساکت ہو گئی ہوں، اسرائیل کی جانب سے بیروت میں صرف 10 منٹ میں 100 فضائی حملے کیے گئے۔

انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست کی جانب سے رہائشی عمارتیں، اسکول، طبی مراکز، بے گھر افراد کے کیمپس، حتیٰ کہ جنازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور میرے ٹیکس کے پیسے اسرائیل کے لیے اس نسل کشی کو فنڈ کررہا ہے۔ 

انہوں نے اس صورتحال کو "دیکھنے کے لیے سب سے مشکل چیزوں میں سے ایک قرار دیا۔ 

اپنے ٹویٹ میں میا خلیفہ نے کہا کہ جس اسپتال میں وہ پیدا ہوئی تھیں، وہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔

واضح رہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایک ہی دن میں کم از کم 254 افراد شہید اور 1165 زخمی ہوئے، جو  امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے بعد لبنان میں سب سے خونریز دن قرار دیا جا رہا ہے۔

یہ حملے امریکا اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے چند گھنٹوں بعد ہی کیے گئے جب کہ امریکا کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں ہے۔ 

لبنان میں اسرائیلی حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے میا خلیفہ کی پوسٹ پر مختلف اور منقسم ردعمل سامنے آیا۔

کچھ صارفین نے اداکارہ کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میا، اس تباہی پر ہمیں بہت افسوس ہے۔

ایک صارف نے فضائی حملوں میں جائے پیدائش کے کھو جانے کے جذباتی اثرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں کے لیے نہایت صدمہ خیز ہو سکتا ہے، تاہم اس سے انہیں نفسیاتی طور پر مضبوط ہونے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

ستارۂ امتیاز نہ ملنے پر فیصل قریشی نے خود میں کس کمی کا اظہار کیا؟

Express News

ہانیہ عامر کا دوست کی شادی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

Express News

جیا علی کا ہمایوں سعید کے ساتھ کام سے گریز، وجہ کیا ہے؟

Express News

معروف بھارتی اداکارہ زرین خان کی والدہ کا انتقال

Express News

ایران-امریکا جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر شوبز شخصیات کا ردعمل

Express News

بادشاہ کو اپنے نئے گانے پر معافی مانگنی پڑگئی، معاملہ کیا ہے؟

