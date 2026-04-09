کراچی:
سندھ میں ڈینگی سے رواں سال کی پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی، متاثرہ لڑکی کو 11 مارچ کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔
ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق جاں بحق 20 سالہ لڑکی کا تعلق کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی سے تھا، 16 مارچ کو متاثرہ لڑکی دورانِ علاج دم توڑ گئی۔
سندھ بھر میں رواں سال ڈینگی کے 198 کیسز سامنے آچکے ہیں۔
کراچی ڈویژن میں ڈینگی کے سب سےز یادہ 163 کیسز، حیدر آباد ڈویژن سے ڈینگی کے 24 کیسز، میرپور خاص ڈویژن سے 8 اور سکھر سے ڈینگی کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔
ترجمان صوبائی وزیر صحت کے مطابق رواں سال سندھ بھر میں جنوری سے 7اپریل تک ملیریا کے 20ہزار 123 کیسز سامنے آٸے ہیں۔
کراچی میں ملیریا کے 184 کیس رپورٹ ہوٸے ہیں جن میں سے ضلع جنوبی سے 88، ضلع غربی اور ملیر سے 29، 29 کیس رپورٹ ہوٸے ہیں۔ ضلع کورنگی سے 19، شرقی سے 10، کیماڑی سے 4 اور ضلع وسطی سے 5 کیسز سامنے آٸے ہیں۔
حیدرآباد ڈویژن سے 7ہزار 765 کیسز، سکھر ڈویژن سے 2ہزار 205، لاڑکانہ ڈویژن سے 5ہزار 468، میرپور خاص ڈویژن سے 1ہزار 957 اور شہید بے نظیر آباد سے 2ہزار 544 کیسز سامنے آٸے ہیں۔