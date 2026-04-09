خلیج جنگ کے بعد پہلی بار سعودی عرب اور ایران کے درمیان رابطے بحال

سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی

ویب ڈیسک April 09, 2026
ریاض: خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان اہم ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے، جسے دونوں ممالک کے درمیان حالیہ بحران کے بعد پہلا باضابطہ رابطہ قرار دیا جا رہا ہے۔

سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی کم کرنے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔

بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔

یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں کے بعد خطے میں تناؤ میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق یہ رابطہ ایک مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، جو مستقبل میں مذاکرات اور کشیدگی میں کمی کی راہ ہموار کر سکتی ہے، تاہم صورتحال اب بھی نازک ہے۔
متعلقہ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس؛ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

Express News

اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

Express News

اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہوسکتا ہے؛ ایرانی میڈیا

Express News

ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کردیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کا ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

