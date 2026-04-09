فرانسیسی صدر کا وزیراعظم کو فون، ایران امریکا میں ثالثی پر پاکستان کی تعریف

اسلام آباد:
وزیراعظم محمد شہباز شریف کو آج فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فون کیا اور ایران امریکا کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں پر مبارک باد دی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق میکرون نے اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
وزیراعظم نے صدر میکرون کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جاری جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور زور دیا کہ تشدد اور خونریزی کا فوری خاتمہ ضروری ہے تاکہ پورے خطے میں امن بحال کیا جاسکے۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔