لاہور؛ گھر میں واردات کرنے والی خواتین گرفتار، 59لاکھ روپے نقدی اور 14تولے سونا برآمد

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے مال مسروقہ مدعی مقدمہ کے سپرد کر دیا

ویب ڈیسک April 09, 2026
لاہور:

لوہاری کے علاقہ میں شہری کے گھر سے لاکھوں روپے نقدی اور زیورات چوری کا معمہ حل کرتے ہوئے دو خواتین ملزمان کو گرفتار کرکے مال مسروقہ برآمد کر لیا۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے چوری کی اس بڑی واردات کا نوٹس لیا تھا ایس پی انویسٹی گیشن سٹی فرحت عباس کی سربراہی میں ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔

انچارج انویسٹی گیشن تھانہ لوہاری گیٹ عباس الحسن نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں شموں چنگڑ گینگ کی 2 مرکزی ملزمہ شامل ہیں۔

گرفتار خواتین ملزمان سے 59لاکھ روپے نقدی اور 14تولے سونا برآمد کر لیا گیا۔

انچارج انویسٹی گیشن کے مطابق خواتین ملزمان نے گھر والوں کی عدم موجودگی میں گھر کے تالے توڑ کر نقدی اور زیورات چوری کر لیے تھے، خواتین ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور مختلف تھانوں میں درجنوں مقدمات درج ہیں۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے مال مسروقہ مدعی مقدمہ کے سپرد کر دیا۔ مدعی مقدمہ نے مال مسروقہ واپس ملنے پر ڈی آئی جی انویسٹی گیشن اور پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان کی عراق میں کویتی سفارت خانے پر حملے کی مذمت، ملوث عناصر کو کٹھہرے میں لانے کا مطالبہ

Express News

پی ٹی اے کا موبائل سم بلاک کرنے کا عندیہ، کون لوگ متاثر ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

Express News

پی ایم ڈی سی کا بڑا فیصلہ، ایم ڈی کیٹ کے پاسنگ مارکس میں کمی کا اعلان

Express News

80 لاکھ بچوں کی ویکسی نیشن کے لیے 2.8 ارب کا فنڈ منظور

Express News

شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

