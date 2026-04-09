لاہور:
لوہاری کے علاقہ میں شہری کے گھر سے لاکھوں روپے نقدی اور زیورات چوری کا معمہ حل کرتے ہوئے دو خواتین ملزمان کو گرفتار کرکے مال مسروقہ برآمد کر لیا۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے چوری کی اس بڑی واردات کا نوٹس لیا تھا ایس پی انویسٹی گیشن سٹی فرحت عباس کی سربراہی میں ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔
انچارج انویسٹی گیشن تھانہ لوہاری گیٹ عباس الحسن نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں شموں چنگڑ گینگ کی 2 مرکزی ملزمہ شامل ہیں۔
گرفتار خواتین ملزمان سے 59لاکھ روپے نقدی اور 14تولے سونا برآمد کر لیا گیا۔
انچارج انویسٹی گیشن کے مطابق خواتین ملزمان نے گھر والوں کی عدم موجودگی میں گھر کے تالے توڑ کر نقدی اور زیورات چوری کر لیے تھے، خواتین ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں اور مختلف تھانوں میں درجنوں مقدمات درج ہیں۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے مال مسروقہ مدعی مقدمہ کے سپرد کر دیا۔ مدعی مقدمہ نے مال مسروقہ واپس ملنے پر ڈی آئی جی انویسٹی گیشن اور پولیس ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔
ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔