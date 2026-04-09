ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والے پہلے امریکی کوہ پیما انتقال کرگئے

ویب ڈیسک April 09, 2026
ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والے پہلے امریکی کوہ پیما کا انتقال ہو گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جم وٹیکر وہ پہلے امریکی تھے جنہوں نے دنیا کی اونچی ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو 1963 میں سر کیا۔

وہ اس تاریخی امریکی مہم کا حصہ تھے جس نے پہلی بار امریکا کو ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچایا۔

جم وٹیکر 97 سال کی عمر کی طویل عمر پانے کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں کوہ پیمائی کی دنیا میں ایک لیجنڈ سمجھا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں انہوں نے نہ صرف ایورسٹ سر کیا بلکہ:
کئی دیگر مہمات میں حصہ لیا
کوہ پیمائی کو فروغ دیا
نوجوان مہم جوؤں کی رہنمائی کی
متعلقہ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس؛ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

Express News

اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

Express News

اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہوسکتا ہے؛ ایرانی میڈیا

Express News

ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کردیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کا ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

