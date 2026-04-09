پی ایس ایل11:لاہور قلندر کے سکندر رضا نے اسلام آباد یونائٹیڈ سے شکست کی اصل وجہ بتا دی

زمبابوے سے تعلق رکھنے والےآل راؤنڈر  سکندر رضا کی میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو

زبیر نذیر خان April 09, 2026
facebook whatsup

پی ایس ایل 11 کے چوتھے مرحلہ کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ سے عبرت ناک شکست کھانے والی لاہور قلندرز کے سکندر رضا نے کہا ہے کہ نیشنل اسٹیڈیم ،کراچی کی وکٹ اتنی بھی زیادہ خراب نہیں تھی، 100سے زیادہ رنز اسکور کیے جا سکتے تھے ،شکست کی وجوہات میں فخر زمان کی عدم دستیابی بھی تھی ،سینیئر بیٹر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔

میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زمبابوے سے تعلق رکھنے والےآل راؤنڈر  سکندر رضا نے کہا کہ پانچویں میچ میں شکست کے باوجود اپنے اعزاز کے دفاع کے لیے بہت پر اعتماد ہیں ،توقع  ہے کہ اگلے میچز میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔

انہوں نے اپنی ذاتی کارکردگی کے حوالے سے کہا کہ ٹیم کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا،دوسری جانب فتح کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ کے بولر کرس گرین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پانچویں میچ میں تیسری فتح سے ہمارا مورال بلند ہوا ہے۔

4 اوورز میں 19 رنز دے کر 4وکٹیں حاصل کرنے والے آسٹریلوی بولر کرس گرین نے کہا کہ وکٹ کا اندازہ لگا کر گیندیں کرائیں اور کامیابی سے ہمکنار ہوا، اسی کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ بھی اپنی ٹیم کو  فتوحات سے ہمکنار ہونے کی کوشش کروں گا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو