پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 17ویں میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جار ہے میچ میں کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے پشاور زلمی کے کپتان بابراعظم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔
واضح رہے کہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر آج ہی سڈنی سے کراچی پہنچے ہیں اور ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔
کراچی کنگز نے پلیئنگ الیون میں بھی تبدیلی کی اور حسن علی کی جگہ فاسٹ بولر محمد حمزہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا، محمد حمزہ اپنا کراچی کنگز اور ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈیبیو کریں گے۔