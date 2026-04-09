پی ایس ایل11؛ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے میچ سے متلعق بڑی خبر

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جار ہے میچ میں کپتان ڈیوڈ وارنر نے کپتان بابراعظم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی

ویب ڈیسک April 09, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے 17ویں میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جار ہے میچ میں کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے پشاور زلمی کے کپتان بابراعظم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

واضح رہے کہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر آج ہی سڈنی سے کراچی پہنچے ہیں اور ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔

کراچی کنگز نے پلیئنگ الیون میں بھی تبدیلی کی اور حسن علی کی جگہ فاسٹ بولر محمد حمزہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا، محمد حمزہ اپنا کراچی کنگز اور ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈیبیو کریں گے۔
متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کیلئے ملک گیر اوپن ٹرائلز اور ٹریننگ کیمپ کے شیڈول کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے پر شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: کراچی کنگز کے ایڈم زیمپا نے ٹیم کو جوائن کرلیا، وارنر کب آئیں گے؟

Express News

پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی کی صحت سے متعلق اہم پیشرفت

Express News

پی ایس ایل: اسٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑانے لگے

Express News

ایشیا کپ کی طرز پر افریقا ٹی ٹوئنٹی کپ متعارف کروائے جانے کا امکان

