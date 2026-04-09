پی ایس ایل11 : کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سڈنی سے کراچی پہنچ گئے

39 سالہ سابق انٹرنیشنل کرکٹر دو روز قبل نشے کی حالت میں کار چلاتے ہوئے سڈنی میں گرفتار ہوئے تھے

زبیر نذیر خان April 09, 2026
پی ایس ایل 11 میں آج جمعرات کو نیشنل اسٹیڈیم پر کھیلے جانے والے میچ میں پشاور زلمی کے خلاف  ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کی قیادت کر رہے ہیں، آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر آج ہی سڈنی سے کراچی پہنچے۔

39 سالہ سابق انٹرنیشنل کرکٹر دو روز قبل نشے کی حالت میں کار چلاتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے، ضمانت پر رہا  ڈیوڈ وارنر اگلے ماہ عدالت میں پیش ہوں گے۔

6پوائنٹس کے ساتھ  ناقابل شکست  کراچی کنگز اپنا چوتھا میچ کھیل رہی ہے، ڈیوڈ وارنر نے 3میچز میں 93 رنز اسکور کیے ہیں،ڈیوڈ وارنر عالمی کپ 2015 کی فاتح ٹیم کے رکن تھے۔

واضح رہے کہ پشاور زلمی کے خلاف میچ میں  کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
متعلقہ

Express News

پاکستان ہاکی ٹیم کیلئے ملک گیر اوپن ٹرائلز اور ٹریننگ کیمپ کے شیڈول کا اعلان

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے پر شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل: کراچی کنگز کے ایڈم زیمپا نے ٹیم کو جوائن کرلیا، وارنر کب آئیں گے؟

Express News

پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے زخمی کھلاڑی کی صحت سے متعلق اہم پیشرفت

Express News

پی ایس ایل: اسٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑانے لگے

Express News

ایشیا کپ کی طرز پر افریقا ٹی ٹوئنٹی کپ متعارف کروائے جانے کا امکان

