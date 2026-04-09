برازیل ویمنز ٹیم کی فاسٹ بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا

لورا کارڈوسو ایک ہی اننگز میں 9 وکٹیں حاصل کرنے والی دنیا کی پہلی انٹرنیشنل کھلاڑی بن گئیں

ویب ڈیسک April 09, 2026
برازیل ویمنز ٹیم کی فاسٹ بولر لورا کارڈوسو نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

لورا کارڈوسو ایک ہی اننگز میں 9 وکٹیں حاصل کرنے والی دنیا کی پہلی انٹرنیشنل کھلاڑی بن گئیں، جو کہ ویمنز اور مینز دونوں طرز کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک منفرد اعزاز ہے۔

یہ تاریخی کارنامہ انہوں نے لیسوتھو ویمنز ٹیم کے خلاف میچ میں انجام دیا، جہاں انہوں نے صرف 4 رنز دے کر 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ان کی تباہ کن بولنگ کے باعث لیسوتھو کی پوری ٹیم محض 13 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

اس سے قبل مینز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں بھوٹان کے سونم یشی 2025 میں 8 وکٹوں کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں جبکہ ویمنز کرکٹ میں انڈونیشیا کی روحمالیا کے نام 7 وکٹوں کا بہترین ریکارڈ تھا جسے اب لورا کارڈوسو نے پیچھے چھوڑ دیا۔

میچ میں برازیل نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 202 رنز کا بڑا مجموعہ اسکور کیا تھا، جس کے جواب میں لیسوتھو کی ٹیم مکمل طور پر ناکام رہی۔ برازیل نے یہ مقابلہ 189 رنز کے بھاری مارجن سے جیت کر اپنی برتری ثابت کر دی۔
