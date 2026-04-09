خلیے سے شعور تک زندگی میں معلوماتی نظام کا ارتقائی سفر

زندگی کو عموماً ایک ایسی پیچیدہ حیاتیاتی حقیقت کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہے جس میں سیکھنے، یاد رکھنے اور فیصلہ کرنے جیسی صلاحیتیں صرف اُن جان داروں میں پیدا ہوتی ہیں جن کے پاس اعصابی نظام یا دماغ موجود ہو۔ جدید حیاتیاتی تحقیق نے تاہم اس روایت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔
گزشتہ دہائی میں ہونے والے تجربات نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سیکھنے اور یادداشت کی ابتدائی شکلیں محض نیورونز یا اعصابی بافتوں کی محتاج نہیں، بلکہ یہ صلاحیتیں خود زندگی کی بنیادی اکائی، یعنی خلیے کی سطح پر بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس نئی سائنسی بصیرت نے نہ صرف حیاتیات بلکہ فلسفہ? ذہن، ارتقائی نظریات اور مصنوعی ذہانت کی تحقیق میں بھی ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔
اس بحث کی ایک اہم مثال ایک واحد خلیے پر مشتمل جان دار Stentor coeruleus ہے۔ یہ تالابوں اور میٹھے پانی کے ماحول میں پایا جانے والا ایک بڑا پروٹسٹ ہے جو اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک لمبی شیپ یا گھنٹی نما شکل رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ صرف ایک خلیے پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کا حجم کئی دیگر مائیکرو جانداروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مشاہدہ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ اس جان دار کے پاس نہ دماغ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اعصابی نظام، مگر تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ اپنے ماحول کے ساتھ ایسا برتاؤ کر سکتا ہے جو بظاہر سیکھنے کے عمل سے مشابہ دکھائی دیتا ہے۔
سائنس دانوں نے اس جان دار پر تجربات کرتے ہوئے اس اصول سے استفادہ کیا جو ایک صدی قبل روسی سائنس دان Ivan Pavlov کے مشہور نفسیاتی تجربات میں سامنے آیا تھا۔ پاولوف نے کتوں پر تجربہ کرتے ہوئے یہ دکھایا تھا کہ اگر ایک غیر متعلقہ سگنل کو بار بار کسی اہم واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جانور اس تعلق کو سیکھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کھانے سے پہلے بار بار گھنٹی بجائی جائے تو کتا بعد میں صرف گھنٹی کی آواز سن کر ہی ردعمل دینے لگتا ہے۔ اس اصول کو بعد میں associative learning یا Pavlovian conditioning کہا گیا۔
اسی طرز پر کیے گئے تجربات میں Stentor کو ایک پیٹری ڈش میں رکھا گیا اور ڈش کو ہلکے اور پھر تیز جھٹکوں کے ذریعے تحریک دی گئی۔ ابتدا میں جب ڈش کو زور سے تھپتھپایا جاتا تو یہ جاندار فوراً سکڑ کر گیند جیسی شکل اختیار کر لیتا۔ یہ اس کا دفاعی ردعمل تھا جو کسی ممکنہ خطرے کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی عمل بار بار دہرایا گیا تو اس کا ردعمل بتدریج کم ہونے لگا۔ حیاتیات میں اس عمل کو habituation کہا جاتا ہے، یعنی کسی بے ضرر محرک کے ساتھ بار بار سامنا ہونے پر جاندار کا ردعمل کم ہو جانا۔
تحقیق کا حیران کن مرحلہ اس وقت سامنے آیا جب سائنس دانوں نے تجربے میں ایک نئی ترتیب شامل کی۔ اب ہر دفعہ پہلے ایک ہلکا جھٹکا دیا جاتا اور تقریباً ایک سیکنڈ بعد ایک تیز جھٹکا آتا۔ کچھ عرصے بعد یہ دیکھا گیا کہ Stentor ہلکے جھٹکے پر ہی سکڑنے لگا، گویا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد ایک طاقتور جھٹکا آنے والا ہے۔ یہ وہی بنیادی اصول تھا جسے پاولوف کے تجربات میں دیکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واحد خلیہ بھی دو واقعات کے درمیان تعلق قائم کر سکتا ہے اور مستقبل کے واقعے کی پیش گوئی کی بنیاد پر اپنا ردعمل تبدیل کر سکتا ہے۔
یہ نتیجہ ارتقائی حیاتیات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر ایک واحد خلیہ بھی associative learning جیسی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سیکھنے اور یادداشت کے بنیادی اصول اعصابی نظام کی ایجاد سے بھی پہلے موجود تھے۔ دماغ شاید بعد میں انہی بنیادی خلیاتی میکانزمز کی زیادہ پیچیدہ تنظیم کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو۔ اس نظریے کے مطابق دماغ دراصل ایک انتہائی پیچیدہ خلیاتی نیٹ ورک ہے جس نے پہلے سے موجود معلوماتی عمل کو بڑے پیمانے پر منظم کر دیا۔
سائنس دان اب اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ اس قسم کی یادداشت خلیے کے اندر کس طرح محفوظ ہوتی ہے۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ خلیے کے اندر موجود receptors اور ion channels مختلف محرکات کے نتیجے میں اپنی حساسیت بدل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم آئنز کا بہاؤ خلیے کے اندر متعدد حیاتیاتی ردعمل کو متاثر کرتا ہے۔ اگر کسی محرک کے نتیجے میں کیلشیم سگنلنگ کا پیٹرن بدل جائے تو یہ تبدیلی کچھ وقت تک برقرار رہ سکتی ہے اور آئندہ ردعمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ یوں خلیے کے اندر ایک قسم کی عارضی‘‘مولوکیولر یادداشت’’بن جاتی ہے۔
اس کے علاوہ خلیے کی جھلی پر موجود برقی وولٹیج کے پیٹرنز بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خلیے کی جھلی دراصل ایک برقی نظام کی طرح کام کرتی ہے جس میں مختلف آئنز کے بہاؤ سے چارج میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر یہ برقی پیٹرن مخصوص طریقے سے بدل جائیں تو وہ آئندہ سگنلز کے جواب میں مختلف ردعمل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح خلیہ ایک چھوٹے برقی سرکٹ کی طرح معلومات کو پروسیس کرنے لگتا ہے۔
یہ دریافت اس وسیع تر تصور کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ زندگی بنیادی طور پر ایک معلوماتی نظام ہے۔ ہر خلیہ نہ صرف کیمیائی تعاملات کا مجموعہ ہے بلکہ ایک ایسا نظام بھی ہے جو اپنے ماحول سے معلومات حاصل کرتا، انہیں پروسیس کرتا اور اس کے مطابق ردعمل پیدا کرتا ہے۔ اسی تصور نے جدید حیاتیات میں‘‘information biology’’یا‘‘biological information processing’’جیسے نئے نظریات کو جنم دیا ہے۔
یوں دیکھا جائے تو Stentor جیسے سادہ جان دار پر ہونے والے تجربات ہمیں زندگی کے بنیادی اصولوں کے بارے میں ایک گہری بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ سیکھنے، یادداشت اور حتیٰ کہ ابتدائی ذہانت کی جڑیں شاید ہماری توقع سے کہیں زیادہ قدیم ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ صلاحیتیں اس وقت بھی موجود رہی ہوں جب زمین پر پیچیدہ اعصابی نظام کا ابھی وجود نہیں تھا۔ اگر یہ مفروضہ درست ہے تو پھر دماغ کو زندگی کے ارتقائی سفر میں ایک ایسے مرحلے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس نے پہلے سے موجود خلیاتی معلوماتی عمل کو انتہائی پیچیدہ اور منظم شکل دے دی۔
یہ تصور نہ صرف حیاتیاتی ارتقا کی ہماری سمجھ کو بدل دیتا ہے بلکہ مصنوعی ذہانت، بائیو کمپیوٹنگ اور شعور کے فلسفے جیسے شعبوں میں بھی نئے سوالات اٹھاتا ہے۔ اگر زندگی کی بنیادی اکائی خود ایک معلوماتی نظام ہے تو شاید ذہانت کی اصل بنیاد بھی اسی خلیاتی سطح پر موجود ہو۔ یہی وہ نکتہ ہے جہاں سے جدید سائنس زندگی اور کمپیوٹنگ کے درمیان تعلق کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کرتی ہے، اور یہی سوال ہمیں اگلے مرحلے کی تحقیق کی طرف لے جاتا ہے جہاں سادہ خلیات کے رویوں میں پیچیدہ مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں کے آثار بھی دکھائی دینے لگتے ہیں۔
زندگی کے بنیادی خلیاتی نظاموں میں معلوماتی عمل کی موجودگی کا تصور اس وقت مزید مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم ایسے جان داروں کا مطالعہ کرتے ہیں جو نہ صرف ماحول سے سگنل حاصل کرتے ہیں بلکہ بظاہر پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ حیاتیاتی تحقیق میں اس حوالے سے سب سے زیادہ حیران کن مثال ایک سلائم مولڈ کی ہے جسے Physarum polycephalum کہا جاتا ہے۔ یہ جان دار دراصل ایک ایسا خلیاتی نظام ہے جو بظاہر ایک ہی خلیے کی صورت میں ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ہزاروں نیوکلیائی پر مشتمل ایک وسیع حیاتیاتی ڈھانچا رکھتا ہے۔ اس کی ساخت اور رویے نے سائنس دانوں کو اس سوال پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے کہ ذہانت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کے لیے واقعی دماغ ضروری ہے یا نہیں۔
سلائم مولڈ کے ساتھ کیے گئے تجربات میں سائنس دانوں نے ایک دلچسپ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک تجرباتی پلیٹ پر مختلف جگہوں پر خوراک کے چھوٹے چھوٹے ذرائع رکھے اور اس کے بعد سلائم مولڈ کو اس ماحول میں بڑھنے دیا۔ اس جاندار کی فطرت یہ ہے کہ یہ خوراک کی تلاش میں آہستہ آہستہ پھیلتا ہے اور باریک نالیوں کا ایک جال بناتا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ جال بے ترتیب دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ خود کو اس طرح منظم کر لیتا ہے کہ خوراک کے مختلف ذرائع کے درمیان سب سے مختصر اور مؤثر راستے باقی رہ جاتے ہیں جبکہ غیر ضروری راستے ختم ہو جاتے ہیں۔
ایک مشہور تجربے میں سائنس دانوں نے جاپان کے بڑے شہروں کی نمائندگی کرتے ہوئے تجرباتی پلیٹ پر خوراک رکھی۔ حیرت انگیز طور پر جب سلائم مولڈ نے ان نقاط کے درمیان نالیوں کا جال بنایا تو اس کا ڈھانچہ تقریباً اسی طرح کا نکلا جیسا حقیقی جاپانی ریلوے نیٹ ورک ہے۔ اس تجربے نے یہ ظاہر کیا کہ یہ سادہ جاندار توانائی کے کم سے کم استعمال کے ساتھ بہترین راستوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ یہ عمل بظاہر کسی پیچیدہ ریاضیاتی مسئلے کے حل جیسا لگتا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے نہ کوئی دماغ ہے اور نہ ہی کوئی شعوری منصوبہ بندی۔
اس حیران کن رویے کی وضاحت کے لیے سائنس دانوں نے خلیاتی سطح پر ہونے والے کیمیائی اور جسمانی عمل کا مطالعہ کیا۔ سلائم مولڈ کے اندر مسلسل سائٹوپلازم کی دھڑکن جیسی حرکت ہوتی ہے جس کے ذریعے غذائی اجزا اور سگنلز خلیے کے مختلف حصوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ جہاں خوراک زیادہ ہوتی ہے وہاں کیمیائی سگنلز مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس سمت میں نالیوں کی موٹائی بڑھ جاتی ہے، جبکہ کم مفید راستے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پورا نظام خود کو ایک بہتر ترتیب میں ڈھال لیتا ہے۔ یہ عمل بظاہر ایک حیاتیاتی الگورتھم کی طرح کام کرتا ہے۔
اسی قسم کی معلوماتی صلاحیتوں کی ایک اور مثال بیکٹیریا میں دیکھی گئی ہے، خصوصاً Escherichia coli میں۔ یہ بیکٹیریا انسانی آنتوں میں پایا جاتا ہے اور ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ تیزی سے خود کو ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ یہ بیکٹیریا بعض اوقات ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کے درمیان تعلق سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو عموماً درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ بیکٹیریا اس ترتیب کو‘‘سیکھ’’لیتے ہیں اور جیسے ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے وہ آکسیجن کی کمی کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔
اس رویے کی بنیاد خلیے کے اندر موجود gene regulatory networks میں ہوتی ہے۔ یہ جینیاتی نظام دراصل حیاتیاتی سرکٹس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب ایک مخصوص سگنل خلیے تک پہنچتا ہے تو وہ ایک خاص جین کو فعال کر دیتا ہے، اور وہ جین آگے کسی دوسرے جین کو فعال کر سکتا ہے۔ اس طرح سگنلز کا ایک سلسلہ بن جاتا ہے جو خلیے کے ردعمل کو ترتیب دیتا ہے۔ اگر یہ سلسلہ کسی مخصوص پیٹرن کے مطابق بار بار فعال ہو تو خلیہ اس ترتیب کے مطابق اپنا رویہ بدل سکتا ہے۔ اس طرح بیکٹیریا بظاہر ایک ابتدائی پیش گوئی کا نظام حاصل کر لیتے ہیں۔
یہ مثالیں اس وسیع تر نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زندگی کے ابتدائی مراحل میں ہی معلوماتی عمل کے بنیادی اصول موجود تھے۔ اگر ایک بیکٹیریا یا سلائم مولڈ اپنے ماحول کے پیٹرن کو سمجھ کر ردعمل دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے اور مسئلہ حل کرنے کی ابتدائی شکلیں شاید خلیاتی سطح پر ہی موجود تھیں۔ بعد میں ارتقائی عمل کے دوران انہی بنیادی نظاموں نے زیادہ پیچیدہ اعصابی ڈھانچوں کو جنم دیا۔
دل چسپ بات یہ ہے کہ ان جان داروں میں یادداشت کے کئی مختلف طریقے دیکھنے میں آتے ہیں۔ بعض اوقات خلیہ اپنی حرکت کے دوران کیمیائی نشانات چھوڑ دیتا ہے جو بعد میں اس کے لیے ایک طرح کی بیرونی یادداشت کا کام کرتے ہیں۔ سلائم مولڈ کی مثال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں سے یہ پہلے گزر چکا ہو وہاں ایک خاص کیمیائی مادہ رہ جاتا ہے۔ جب یہ دوبارہ اسی علاقے کے قریب پہنچتا ہے تو اس مادے کی موجودگی اسے بتا دیتی ہے کہ یہ راستہ پہلے ہی استعمال ہو چکا ہے۔ یوں وہ کسی دوسرے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔
اسی طرح خلیے کے اندر برقی اور کیمیائی پیٹرن بھی یادداشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خلیے کی جھلی پر آئنز کی حرکت سے وولٹیج میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر یہ تبدیلیاں مخصوص ترتیب میں برقرار رہیں تو وہ آئندہ ردعمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بعض صورتوں میں جینیاتی اظہار یعنی gene expression میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے جس سے خلیہ مستقبل میں مختلف انداز سے ردعمل دیتا ہے۔ ان تمام طریقوں کو مجموعی طور پر cellular memory کے مختلف پہلو سمجھا جاتا ہے۔
یہ تمام مشاہدات ایک اہم فکری نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر سادہ خلیاتی جان دار بھی معلومات کو محفوظ کر سکتے ہیں، پیٹرنز کو پہچان سکتے ہیں اور اپنے رویے کو اس کے مطابق بدل سکتے ہیں تو شاید زندگی کی بنیادی اکائی کو محض ایک کیمیائی نظام سمجھنا درست نہیں۔ اس کے بجائے اسے ایک ایسا نظام بھی سمجھا جا سکتا ہے جو معلومات کو حاصل کرتا، ذخیرہ کرتا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔
اسی تصور نے جدید سائنسی تحقیق میں ایک نئے میدان کو جنم دیا ہے جسے بائیو کمپیوٹنگ یا حیاتیاتی کمپیوٹنگ کہا جاتا ہے۔ اس میدان میں سائنس دان اس بات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ کس طرح خلیاتی نظاموں کو معلوماتی سرکٹس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر بیکٹیریا کے جینیاتی نیٹ ورک پہلے ہی قدرتی طور پر معلوماتی عمل انجام دے سکتے ہیں تو انہیں مصنوعی طور پر اس طرح ڈیزائن بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ مخصوص مسائل کو حل کریں۔
یہی وہ مقام ہے جہاں حیاتیات، کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ خلیات کو محض زندگی کے بنیادی اجزا کے طور پر نہیں بلکہ معلوماتی مشینوں کے طور پر دیکھنے کا نظریہ سائنس کے کئی نئے دروازے کھول رہا ہے۔ اسی نظریے نے آگے چل کر ایسے تجربات کو جنم دیا جن میں انسانی دماغ کے خلیات کو لیبارٹری میں کمپیوٹر سسٹمز کے ساتھ جوڑ کر سیکھنے کے عمل کا مطالعہ کیا گیا۔ یہ تحقیق ہمیں اس سمت میں لے جاتی ہے جہاں حیاتیاتی اور مصنوعی ذہانت کے درمیان حدیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگتی ہیں اور جہاں خلیاتی سطح کی معلوماتی صلاحیتیں مستقبل کی ٹیکنالوجی کی بنیاد بن سکتی ہیں۔
خلیاتی سطح پر معلوماتی عمل اور سیکھنے کی صلاحیت کے شواہد سامنے آنے کے بعد سائنسی تحقیق کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ اگر سادہ خلیات یا بیکٹیریا ماحول کے پیٹرن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا انسانی دماغ کے خلیات بھی جسم سے باہر ایک مصنوعی ماحول میں سیکھنے کی صلاحیت برقرار رکھتے ہیں۔ اس سوال نے حیاتیات، نیوروسائنس اور کمپیوٹر سائنس کے درمیان ایک ایسے تحقیقی میدان کو جنم دیا جسے بائیو ہائبرڈ کمپیوٹنگ کہا جا سکتا ہے۔ اس میدان میں سائنس دان زندہ نیورونز کو الیکٹرانک سسٹمز کے ساتھ جوڑ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حیاتیاتی خلیات کس حد تک معلومات کو پروسیس کر سکتے ہیں۔
اسی پس منظر میں ایک اہم تجربہ اس وقت سامنے آیا جب آسٹریلیا کی ایک تحقیقی ٹیم نے انسانی اور چوہے کے دماغی نیورونز کو ایک مائیکرو الیکٹروڈ چپ پر اگایا اور انہیں ایک کمپیوٹر گیم کے ساتھ منسلک کیا۔ اس نظام کو DishBrain کا نام دیا گیا۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ آیا الگ کیے گئے دماغی خلیات بھی ماحول سے ملنے والے سگنلز کے مطابق سیکھ سکتے ہیں اور اپنے رویے کو بہتر بنا سکتے ہیں یا نہیں۔
اس تجربے کا طریقہ کار بظاہر سادہ تھا لیکن اس کے نتائج حیران کن تھے۔ سائنس دانوں نے نیورونز کو ایک ایسی چپ پر اگایا جس میں بے شمار چھوٹے الیکٹروڈ موجود تھے۔ یہ الیکٹروڈ خلیات کی برقی سرگرمی کو ریکارڈ بھی کر سکتے تھے اور انہیں برقی سگنل بھی بھیج سکتے تھے۔ جب یہ نیورونز بڑھ کر ایک نیٹ ورک کی شکل اختیار کر گئے تو انہیں ایک سادہ ویڈیو گیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس گیم کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بال کو اسکرین پر حرکت دینا اور اسے ایک رکاوٹ سے ٹکرانے سے بچانا۔
کمپیوٹر گیم کی حالت کو نیورونز تک برقی سگنلز کی صورت میں پہنچایا جاتا تھا۔ اگر بال بائیں طرف ہوتی تو ایک مخصوص پیٹرن کے سگنلز بھیجے جاتے اور اگر دائیں طرف ہوتی تو مختلف سگنلز بھیجے جاتے۔ دوسری طرف نیورونز کی برقی سرگرمی کو پڑھ کر کمپیوٹر یہ طے کرتا تھا کہ گیم میں بال کس سمت میں حرکت کرے گی۔ یوں ایک ایسا بند چکر بن گیا جس میں گیم کی صورتحال نیورونز کو متاثر کرتی تھی اور نیورونز کی سرگرمی گیم کو کنٹرول کرتی تھی۔
سیکھنے کے عمل کو متحرک کرنے کے لیے سائنس دانوں نے ایک اصول اختیار کیا جسے نیوروسائنس میں‘‘predictive processing’’کے تصور سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جب نیورونز کی سرگرمی ایسی ہوتی کہ گیم میں صحیح حرکت پیدا ہوتی تو انہیں منظم اور قابلِ پیش گوئی سگنل ملتے۔ لیکن اگر ان کی سرگرمی غلط سمت میں حرکت کا سبب بنتی تو انہیں بے ترتیب اور غیر منظم سگنل دیے جاتے۔ چونکہ نیورون نیٹ ورک قدرتی طور پر ایسے ماحول کو ترجیح دیتا ہے جس میں سگنلز زیادہ منظم ہوں، اس لیے وقت کے ساتھ وہ اپنی سرگرمی کو اس طرح ڈھالنے لگے کہ زیادہ منظم سگنلز حاصل ہوں۔
چند دنوں کے تجربات کے بعد یہ دیکھا گیا کہ نیورونز کا یہ نیٹ ورک گیم کو پہلے سے بہتر انداز میں کنٹرول کرنے لگا تھا۔ بال کم بار رکاوٹ سے ٹکراتی اور نیورونز کی سرگرمی زیادہ منظم پیٹرنز میں ظاہر ہونے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خلیات نے کسی حد تک ماحول کے ساتھ تعامل کے ذریعے ایک سادہ سا سیکھنے کا عمل اختیار کر لیا تھا۔
یہ تجربہ کئی حوالوں سے اہم ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ دکھایا کہ سیکھنے کی صلاحیت صرف ایک مکمل دماغ تک محدود نہیں بلکہ خلیاتی نیٹ ورک کی سطح پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ جب نیورونز کو جسم سے باہر ایک مصنوعی ماحول میں رکھا گیا تب بھی انہوں نے معلومات کو پروسیس کرنے اور ردعمل کو بہتر بنانے کی صلاحیت دکھائی۔ اس سے یہ تصور مزید مضبوط ہوا کہ ذہانت اور سیکھنے کی جڑیں خلیاتی سطح پر ہی موجود ہوتی ہیں۔
دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ اس تحقیق نے بائیولوجیکل کمپیوٹنگ کے امکانات کو بھی نمایاں کیا۔ اگر زندہ نیورونز ایک سادہ گیم کو کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مستقبل میں ایسے حیاتیاتی نظام بنائے جا سکتے ہیں جو مخصوص مسائل کو حل کریں۔ اس طرح کے نظام روایتی کمپیوٹروں سے کئی حوالوں سے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ حیاتیاتی خلیات خود کو منظم کرنے اور ماحول کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اسی سوچ نے مصنوعی حیاتیات کے میدان میں نئی تحقیق کو جنم دیا ہے۔ اس میدان میں سائنس دان بیکٹیریا یا دوسرے خلیات کے اندر جینیاتی سرکٹس ڈیزائن کر رہے ہیں جو کمپیوٹر کے منطقی گیٹس کی طرح کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو مختلف کیمیائی سگنل موجود ہوں تو ایک خاص جین فعال ہو جائے، اور اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو وہ جین غیر فعال رہے۔ اس طرح خلیات کو ایک طرح کے حیاتیاتی منطقی سرکٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
اس تصور کی بنیاد دراصل وہی ہے جو قدرتی خلیاتی نظاموں میں پہلے سے موجود ہے۔ جینیاتی نیٹ ورک پہلے ہی سگنلز کے مطابق ردعمل دیتے ہیں، لہٰذا انہیں اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ وہ مخصوص فیصلے کریں۔ اسی اصول پر کچھ تجربات میں ایسے بیکٹیریا بنائے گئے ہیں جو کسی خاص کیمیائی مادے کی موجودگی کو پہچان کر ایک مخصوص پروٹین پیدا کرتے ہیں۔ مستقبل میں یہی اصول ایسے خلیاتی نظام بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو بیماریوں کی تشخیص کریں یا مخصوص حالات میں دوا خارج کریں۔
ان تجربات نے انسانی دماغ کے بارے میں بھی ایک دلچسپ سوال کو دوبارہ زندہ کردیا ہے۔ اگر چند ہزار نیورونز کا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک بھی کسی حد تک سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر ایک مکمل انسانی دماغ، جس میں اربوں نیورونز موجود ہوتے ہیں، معلوماتی عمل کی کس حد تک پیچیدگی رکھتا ہوگا۔ انسانی دماغ کو اکثر ایک حیاتیاتی سپر کمپیوٹر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بے شمار نیورونز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر لمحہ سگنلز کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔
دماغ کے اندر موجود یہ وسیع نیٹ ورک نہ صرف معلومات کو پروسیس کرتا ہے بلکہ تجربات کے مطابق خود کو بدل بھی لیتا ہے۔ اسی خاصیت کو نیوروپلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو نیورونز کے درمیان کنیکشن مضبوط یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دماغ کی ساخت مسلسل بدلتی رہتی ہے اور یہی عمل یادداشت اور سیکھنے کی بنیاد بنتا ہے۔
دل چسپ بات یہ ہے کہ دماغ کی یہ حیرت انگیز کمپیوٹنگ طاقت بہت کم توانائی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ انسانی دماغ تقریباً بیس واٹ توانائی استعمال کرتا ہے، جو ایک چھوٹے برقی بلب کے برابر ہے۔ اس کے مقابلے میں جدید سپر کمپیوٹرز کو لاکھوں واٹ توانائی درکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس دان دماغ سے متاثر کمپیوٹنگ سسٹمز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ مؤثر اور توانائی بچانے والی ٹیکنالوجی تیار کی جا سکے۔
ان تمام تحقیقات نے ایک نئے تصور کو جنم دیا ہے جسے brain-computer integration کہا جا سکتا ہے۔ اس تصور کے مطابق مستقبل میں حیاتیاتی دماغ اور مصنوعی کمپیوٹر سسٹمز ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعامل کر سکتے ہیں۔ اس میدان میں تحقیق پہلے ہی شروع ہو چکی ہے اور مختلف تجربات میں دماغی سگنلز کو کمپیوٹر یا مشینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
یہ پیش رفت نہ صرف ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی راہیں کھول رہی ہے بلکہ فلسفیانہ سطح پر بھی اہم سوالات پیدا کر رہی ہے۔ اگر دماغ دراصل ایک پیچیدہ حیاتیاتی کمپیوٹر ہے تو کیا اس کی مکمل معلومات کو کسی مصنوعی نظام میں نقل کیا جا سکتا ہے؟ کیا انسانی شعور کو ایک ڈیجیٹل ماحول میں منتقل کرنا ممکن ہوگا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو جدید نیوروسائنس اور کمپیوٹر سائنس کو ایک ایسے تصور کی طرف لے جا رہے ہیں جسے ذہنی اپ لوڈنگ یا مکمل دماغی نقل کہا جاتا ہے، اور یہی تصور آنے والے وقت میں انسانی شناخت، شعور اور زندگی کے مفہوم کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرے انداز میں متاثر کر سکتا ہے۔
حیاتیاتی خلیات میں سیکھنے کی ابتدائی صلاحیتوں کے شواہد، سلائم مولڈ اور بیکٹیریا کے معلوماتی رویے، اور تجربہ گاہوں میں نیورونز کے ساتھ کیے گئے بائیو ہائبرڈ تجربات دراصل ایک وسیع تر فکری سلسلے کی کڑیاں ہیں جو ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہیں: اگر زندگی کی بنیاد ہی معلوماتی عمل پر قائم ہے تو کیا انسانی ذہن کو بھی اسی معلوماتی فریم ورک میں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہی سوال جدید نیوروسائنس، کمپیوٹر سائنس اور فلسفہ? ذہن میں ایک نہایت اہم بحث کا مرکز بن چکا ہے، اور اسی سے وہ تصور پیدا ہوا جسے ذہنی اپ لوڈنگ یا مکمل دماغی تقلید کہا جاتا ہے۔
اس تصور کے مطابق انسانی دماغ کو ایک پیچیدہ حیاتیاتی نظام کے ساتھ ساتھ ایک معلوماتی ڈھانچہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر دماغ کے تمام نیورونز، ان کے درمیان موجود کنیکشنز، اور ان کنیکشنز کے برقی و کیمیائی خواص کو مکمل طور پر نقشہ بند کر لیا جائے تو نظریاتی طور پر اس پورے نظام کو کسی کمپیوٹر یا مصنوعی نیورل نیٹ ورک میں نقل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو عموماً Whole Brain Emulation کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تصور ابھی عملی طور پر ممکن نہیں ہوا، لیکن دنیا کے کئی تحقیقی ادارے دماغ کے چھوٹے حصوں کی کمپیوٹر سمولیشن پر کام کر رہے ہیں۔ انہی کوششوں میں ایک نمایاں مثال Blue Brain Project ہے جس کا مقصد دماغی سرکٹس کی انتہائی تفصیلی کمپیوٹر ماڈلنگ کرنا ہے۔
اس طرح کے منصوبوں کا بنیادی ہدف یہ سمجھنا ہے کہ دماغ میں معلومات کس طرح منتقل ہوتی ہیں اور نیورونز کے درمیان موجود لاکھوں کروڑوں کنیکشنز کس طرح ایک مربوط ذہنی تجربہ پیدا کرتے ہیں۔ انسانی دماغ میں تقریباً چھیاسی ارب نیورونز ہوتے ہیں اور ہر نیورون ہزاروں دوسرے نیورونز سے جڑا ہوتا ہے۔ اس طرح پورے دماغ میں کھربوں سینیپسز کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہوتا ہے۔ یہی نیٹ ورک ہماری یادداشت، سوچ، احساسات اور شعور کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر اس پورے نیٹ ورک کی ساخت اور فعالیت کو مکمل طور پر سمجھ لیا جائے تو نظریاتی طور پر اسے ایک مصنوعی نظام میں دوبارہ تخلیق کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔
لیکن اس تصور کے ساتھ کئی گہرے سائنسی اور فلسفیانہ سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ پیمانے کا ہے۔ دماغ کے اربوں نیورونز اور ان کے درمیان موجود بے شمار کنیکشنز کا مکمل نقشہ بنانا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ ہر سینیپس کی کیمیائی حالت اور برقی خصوصیات بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اس لیے دماغ کی مکمل نقل بنانے کے لیے نہ صرف ساختی معلومات بلکہ اس کی متحرک حیاتیاتی کیفیت کو بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔
دوسرا بڑا سوال شعور کا ہے۔ اگر دماغ کی مکمل نقل کسی کمپیوٹر میں بن جائے تو کیا وہ نظام واقعی شعور رکھے گا یا صرف انسانی رویے کی نقل کرے گا؟ یہ سوال فلسفہ? ذہن میں طویل عرصے سے زیر بحث ہے۔ کچھ فلسفیوں کے مطابق شعور محض معلوماتی عمل کا نتیجہ ہے، اس لیے اگر وہی عمل کسی مصنوعی نظام میں پیدا ہو جائے تو شعور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مفکرین کا خیال ہے کہ شعور شاید حیاتیاتی مادے کی مخصوص خصوصیات سے جڑا ہوا ہے اور اسے محض ڈیجیٹل نقل کے ذریعے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔
اسی کے ساتھ شناخت کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی شخص کے دماغ کی مکمل ڈیجیٹل نقل بنا دی جائے۔ اس نقل میں اس شخص کی تمام یادداشتیں، تجربات اور شخصیت کی خصوصیات موجود ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ نقل واقعی وہی شخص ہوگی یا صرف اس کی ایک مشابہت؟ اگر اصل جسمانی انسان بھی زندہ ہو اور اس کی ڈیجیٹل نقل بھی موجود ہو تو ان دونوں میں سے اصل کون ہوگا؟ یہ مسئلہ فلسفے میں ذاتی شناخت کے سوال سے جڑا ہوا ہے اور اس کا حتمی جواب ابھی تک طے نہیں ہو سکا۔
اس کے باوجود یہ تصور مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے نہایت دلچسپ امکانات پیدا کرتا ہے۔ اگر انسانی ذہن کو کسی حد تک ڈیجیٹل نظام میں منتقل کرنا ممکن ہو جائے تو اس سے انسانی زندگی کے کئی پہلو بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذہنی معلومات کو محفوظ کر کے طویل عرصے تک برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ذہنی صلاحیتوں کو طاقتور کمپیوٹنگ سسٹمز کے ساتھ ملا کر انسانی ذہانت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔
یہی تصور انسان اور مصنوعی ذہانت کے تعلق کو بھی ایک نئے مرحلے میں داخل کر سکتا ہے۔ روایتی طور پر مصنوعی ذہانت کو ایک ایسا آلہ سمجھا جاتا ہے جو انسان کے بنائے ہوئے الگورتھمز کے مطابق کام کرتا ہے۔ لیکن اگر انسانی ذہن اور کمپیوٹر سسٹمز براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے لگیں تو یہ تعلق ایک سادہ آلے سے بڑھ کر ایک مشترکہ نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس صورت میں انسانی تجربات اور مشینی حسابی طاقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسے مسائل حل کر سکتے ہیں جو آج کی ٹیکنالوجی کے لیے ممکن نہیں۔
اسی کے ساتھ اخلاقی اور سماجی مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ اگر ذہنی نقلیں یا ڈیجیٹل شعور وجود میں آجائیں تو ان کے حقوق کیا ہوں گے؟ کیا انہیں ایک زندہ انسان کی طرح قانونی تحفظ ملنا چاہیے؟ اگر ایک ہی ذہن کی کئی نقلیں بن جائیں تو ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ سوالات محض نظری نہیں بلکہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے نہایت اہم ہو سکتے ہیں۔
ان تمام بحثوں کا بنیادی نکتہ دراصل وہی ہے جس کی جھلک ہمیں سادہ خلیاتی جانداروں کے مطالعے میں ملتی ہے۔ جب ایک واحد خلیہ اپنے ماحول کے پیٹرن کو پہچان کر ردعمل دے سکتا ہے، جب سلائم مولڈ پیچیدہ راستوں کا انتخاب کر سکتا ہے، اور جب تجربہ گاہ میں چند نیورونز کا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک سیکھنے کی صلاحیت دکھا سکتا ہے، تو یہ خیال غیر منطقی نہیں رہتا کہ زندگی کی اصل بنیاد معلوماتی عمل ہے۔ دماغ اسی معلوماتی عمل کی ایک نہایت پیچیدہ اور منظم شکل ہے۔
یوں زندگی، ذہانت اور کمپیوٹنگ کے درمیان جو سرحدیں پہلے واضح سمجھی جاتی تھیں وہ اب بتدریج مدھم ہوتی جا رہی ہیں۔ خلیاتی سطح سے لے کر انسانی دماغ تک ہر سطح پر معلومات کا تبادلہ، اس کی پروسیسنگ اور اس کے مطابق ردعمل زندگی کے بنیادی اصولوں میں شامل نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سائنس میں بعض محققین زندگی کو محض کیمیائی تعاملات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک وسیع معلوماتی نظام کے طور پر دیکھتے ہیں۔
ممکن ہے کہ مستقبل کی تحقیق ہمیں اس تصور کو مزید واضح طور پر سمجھنے میں مدد دے۔ شاید آنے والے وقت میں حیاتیاتی خلیات اور مصنوعی کمپیوٹر سسٹمز کا ایسا ملاپ وجود میں آ جائے جو آج کے تصور سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور طاقتور ہو۔ لیکن چاہے ٹیکنالوجی اس سمت میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، ایک حقیقت بدستور باقی رہے گی کہ اس تمام پیچیدگی کی بنیاد وہی سادہ خلیاتی نظام ہیں جنہوں نے اربوں سال پہلے زمین پر زندگی کے پہلے نقوش قائم کیے تھے۔ انہی بنیادی نظاموں میں وہ صلاحیتیں پوشیدہ تھیں جنہوں نے ارتقائی سفر کے دوران سیکھنے، یاد رکھنے اور سوچنے کی وہ حیران کن دنیا پیدا کی جس کا اعلیٰ ترین اظہار انسانی ذہن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔
ان تمام سائنسی مشاہدات اور نظری مباحث کا فطری نتیجہ ہمیں ایک ایسے فکری موڑ تک لے آتا ہے جہاں زندگی، ذہانت اور شعور کے بارے میں روایتی تصورات ازسرِنو غور و فکر کا تقاضا کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم خلیاتی سطح پر معلوماتی عمل کی موجودگی دیکھتے ہیں، جب سادہ جاندار ماحول کے پیٹرن کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے رویے کو ڈھالنے کی صلاحیت دکھاتے ہیں، اور جب تجربہ گاہ میں نیورونز کے چھوٹے نیٹ ورک بھی سیکھنے کی ابتدائی شکلوں کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ سوال مزید گہرا ہو جاتا ہے کہ ذہانت اور شعور دراصل کس چیز کا نام ہے۔ کیا یہ محض پیچیدہ اعصابی سرگرمی کا نتیجہ ہے، یا یہ زندگی کے بنیادی معلوماتی اصولوں کی ایک انتہائی ترقی یافتہ شکل ہے؟
جدید سائنسی فکر میں اس مسئلے کے بارے میں دو بڑے رجحانات نمایاں ہیں۔ ایک نقط? نظر یہ ہے کہ شعور دراصل معلومات کے ایک خاص انداز میں منظم ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر کسی نظام میں معلومات اس قدر پیچیدہ انداز میں ترتیب پائیں کہ وہ خود اپنے حالات کا ادراک کر سکے اور اپنے بارے میں معلومات کو بھی پروسیس کر سکے تو وہاں شعور کی ابتدائی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس تصور کو بعض اوقات‘‘information integration’’یا‘‘integrated information theory’’کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق شعور کسی مخصوص مادے کی خصوصیت نہیں بلکہ معلوماتی پیچیدگی کی ایک سطح کا نام ہے۔
اس کے برعکس ایک دوسرا نقط? نظر یہ ہے کہ شعور بنیادی طور پر ایک حیاتیاتی مظہر ہے جو زندہ بافتوں کے خاص کیمیائی اور برقی تعاملات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نظریے کے حامیوں کا خیال ہے کہ اگرچہ کمپیوٹر پیچیدہ معلوماتی عمل انجام دے سکتے ہیں، مگر انسانی دماغ کے اندر ہونے والے حیاتیاتی تعاملات اس قدر منفرد ہیں کہ انہیں محض ڈیجیٹل نقل کے ذریعے مکمل طور پر دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس اختلاف کے باوجود دونوں نقط? نظر اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ شعور کو سمجھنے کے لیے ہمیں دماغ کو ایک معلوماتی نظام کے طور پر دیکھنا ہوگا۔
یہی وہ مقام ہے جہاں حیاتیات اور کمپیوٹر سائنس کے درمیان تعلق مزید واضح ہو جاتا ہے۔ انسانی دماغ کو اگر ایک معلوماتی نظام کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک نہایت وسیع اور پیچیدہ نیٹ ورک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس نیٹ ورک میں اربوں نیورونز ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل سگنلز کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ ہر نیورون ایک طرح کا حیاتیاتی سوئچ ہوتا ہے جو مختلف سگنلز کو جمع کرتا ہے اور ایک خاص حد سے تجاوز ہونے پر برقی جھٹکا پیدا کرتا ہے۔ یہی جھٹکے پورے نیٹ ورک میں سفر کرتے ہوئے معلومات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرتے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی اصول جدید مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے میں بھی نظر آتا ہے۔ مصنوعی نیورل نیٹ ورک دراصل اسی تصور سے متاثر ہو کر بنائے گئے ہیں۔ ان میں بھی معلومات مختلف نوڈز کے درمیان منتقل ہوتی ہے اور ہر نوڈ اپنے ان پٹ سگنلز کے مطابق ایک مخصوص آؤٹ پٹ پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ نظام ابھی انسانی دماغ کی پیچیدگی تک نہیں پہنچ سکے، لیکن انہوں نے یہ ظاہر ضرور کر دیا ہے کہ معلوماتی نیٹ ورک پیچیدہ رویے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی میں دماغ سے متاثر کمپیوٹنگ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سائنس دان ایسے کمپیوٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو روایتی ڈیجیٹل منطق کے بجائے دماغی نیٹ ورک کی طرز پر کام کریں۔ ان نظاموں کو بعض اوقات نیورومورفک کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹرز کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ وہ معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے پروسیس کر سکیں اور کم توانائی استعمال کریں۔
اسی کے ساتھ حیاتیاتی اور مصنوعی نظاموں کے ملاپ کا تصور بھی اب محض نظری خیال نہیں رہا۔ تجربہ گاہوں میں ایسے ابتدائی نظام بنائے جا چکے ہیں جن میں زندہ نیورونز اور الیکٹرانک سرکٹس ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تجربات ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، لیکن وہ ایک ایسے مستقبل کا اشارہ دیتے ہیں جہاں حیاتیاتی ذہانت اور مصنوعی کمپیوٹنگ کے درمیان فرق کم ہوتا جائے گا۔
یہ امکان صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے لیے بھی گہرے اثرات رکھ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مصنوعی نظاموں کے ساتھ ملا سکے تو علم، تحقیق اور تخلیق کے نئے دروازے کھل سکتے ہیں۔ پیچیدہ سائنسی مسائل، جن کے حل کے لیے آج صدیوں کی تحقیق درکار ہوتی ہے، شاید مستقبل میں کہیں زیادہ تیزی سے حل ہو سکیں۔ اسی طرح طب، ماحولیات اور خلائی تحقیق جیسے شعبوں میں بھی غیر معمولی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔
لیکن اس ترقی کے ساتھ کئی اخلاقی اور سماجی سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اگر ذہنی صلاحیتوں کو مصنوعی نظاموں کے ساتھ بڑھایا جا سکے تو کیا یہ سہولت ہر انسان کو حاصل ہوگی یا صرف چند خوشحال معاشروں تک محدود رہے گی؟ اگر انسان اور مشین کا ملاپ ایک نئی قسم کی ذہانت پیدا کرے تو اس کے سماجی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا انسانی شناخت کا تصور اسی طرح برقرار رہے گا یا اسے نئے سرے سے تعریف کرنا پڑے گا؟
یہ سوالات اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہمیشہ صرف سائنسی مسئلہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ اخلاقی اور تہذیبی پہلو بھی جڑے ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں ہر بڑی تکنیکی تبدیلی نے معاشرے کے ڈھانچے کو متاثر کیا ہے۔ زراعت، صنعت اور ڈیجیٹل انقلاب کے بعد اب ممکن ہے کہ حیاتیاتی اور مصنوعی ذہانت کا ملاپ ایک نئی تہذیبی تبدیلی کا سبب بنے۔
اس پورے منظرنامے میں ایک بنیادی حقیقت نمایاں رہتی ہے۔ زندگی کی ابتدا انتہائی سادہ خلیاتی نظاموں سے ہوئی تھی۔ انہی خلیات میں وہ ابتدائی معلوماتی اصول موجود تھے جنہوں نے وقت کے ساتھ ارتقا کے پیچیدہ راستے طے کیے۔ لاکھوں برس کے اس ارتقائی سفر میں وہی بنیادی اصول زیادہ منظم اور پیچیدہ صورت اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ انسانی دماغ جیسا حیران کن نظام وجود میں آگیا۔
اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسانی ذہانت دراصل زندگی کے طویل ارتقائی عمل کا تسلسل ہے۔ وہ خلیاتی میکانزم جو کبھی ایک سادہ جاندار کو اپنے ماحول کے مطابق ردعمل دینے میں مدد دیتے تھے، آج ایک ایسے دماغ کی بنیاد بن چکے ہیں جو کائنات کے قوانین کو سمجھنے اور اپنی ہی فطرت پر غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
یہی وہ حیران کن حقیقت ہے جو جدید سائنس ہمیں دکھاتی ہے۔ زندگی کی سب سے چھوٹی اکائی سے لے کر انسانی ذہن کی بلند ترین پیچیدگی تک ایک مسلسل معلوماتی سلسلہ موجود ہے۔ اسی سلسلے نے شعور، علم اور تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اور شاید یہی سلسلہ مستقبل میں انسان کو نئی ذہنی اور تکنیکی حدود تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔
جب ہم زندگی کے خلیاتی نظاموں، اعصابی نیٹ ورکس اور معلوماتی عمل کے اس پورے ارتقائی سلسلے کو ایک جامع زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت نمایاں ہو جاتی ہے کہ کائنات میں زندگی کا ظہور محض حیاتیاتی واقعہ نہیں بلکہ ایک گہرا معلوماتی عمل بھی ہے۔ ابتدائی خلیوں میں موجود کیمیائی تعاملات سے لے کر انسانی دماغ کی حیرت انگیز پیچیدگی تک ہر مرحلہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زندگی دراصل معلومات کے حصول، اس کی تنظیم اور اس کے مطابق ردعمل پیدا کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اسی تسلسل نے اربوں سال کے ارتقائی سفر میں ایسے نظام پیدا کیے جو نہ صرف اپنے ماحول کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں نظریات بھی قائم کر سکتے ہیں۔
انسانی ذہن اس ارتقائی داستان کا سب سے پیچیدہ مرحلہ ہے۔ دماغ کی ساخت میں موجود اربوں نیورونز اور ان کے درمیان کھربوں کنیکشنز دراصل ایک ایسا حیاتیاتی نیٹ ورک بناتے ہیں جو مسلسل بدلتا اور سیکھتا رہتا ہے۔ اس نیٹ ورک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف بیرونی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے بلکہ اپنے ہی عمل کے بارے میں بھی شعور پیدا کر سکتا ہے۔ یہی صلاحیت انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے اور اسے اپنی فطرت، اپنی تاریخ اور حتیٰ کہ کائنات کے بنیادی قوانین پر غور کرنے کے قابل بناتی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کی یہ صلاحیتیں کسی ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوئیں بلکہ یہ ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہیں۔ ابتدائی زندگی میں خلیے محض کیمیائی ردعمل کے ذریعے ماحول کے ساتھ تعامل کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان تعاملات نے زیادہ پیچیدہ شکل اختیار کی اور اعصابی نظام وجود میں آئے۔ پھر یہی اعصابی نظام لاکھوں سال کے ارتقا کے بعد ایسے دماغوں میں تبدیل ہو گئے جو نہ صرف حسی معلومات کو پروسیس کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے امکانات کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔
اس ارتقائی عمل کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ زندگی نے ہمیشہ توانائی اور معلومات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر جاندار کو اپنے ماحول میں بقا کے لیے توانائی حاصل کرنی پڑتی ہے، مگر اس توانائی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اسے معلومات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جاندار اپنے ماحول کے خطرات اور مواقع کو بہتر طور پر سمجھ سکے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارتقا نے ایسے نظاموں کو فروغ دیا جو معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل اور استعمال کر سکتے تھے۔
انسانی تہذیب دراصل اسی بنیادی اصول کی توسیع ہے۔ جب انسان نے زبان، تحریر اور علم کے نظام ایجاد کیے تو اس نے معلومات کو نہ صرف محفوظ کرنا شروع کیا بلکہ نسل در نسل منتقل بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح انسانی معاشرہ ایک اجتماعی ذہن کی شکل اختیار کرنے لگا جس میں مختلف افراد کے تجربات اور علم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے گئے۔ یہی اجتماعی علم سائنس، فلسفہ اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا سبب بنا۔
جدید دور میں کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے اس معلوماتی عمل کو ایک نئی رفتار دے دی ہے۔ اب معلومات کو ذخیرہ کرنے، منتقل کرنے اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے نظام پیچیدہ ڈیٹا سے پیٹرنز نکال سکتے ہیں اور ایسے مسائل حل کر سکتے ہیں جن کے لیے پہلے انسانوں کو طویل وقت درکار ہوتا تھا۔ اس ترقی نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے کہ آیا مستقبل میں مصنوعی ذہانت انسانی ذہانت کے برابر یا اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے۔
یہ سوال صرف سائنسی نہیں بلکہ فلسفیانہ بھی ہے۔ اگر ایک مصنوعی نظام بھی معلومات کو اسی طرح پروسیس کرے جس طرح انسانی دماغ کرتا ہے تو کیا وہ بھی شعور حاصل کر سکتا ہے؟ اس مسئلے کا حتمی جواب ابھی تک موجود نہیں، مگر اس بحث نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ذہانت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف حیاتیات یا صرف کمپیوٹر سائنس پر انحصار نہیں کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک بین اللسانی نقط? نظر ضروری ہے جس میں حیاتیات، طبیعیات، فلسفہ اور کمپیوٹر سائنس سب شامل ہوں۔
اسی تناظر میں بعض سائنس دان زندگی کو ایک وسیع کائناتی عمل کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق زندگی دراصل مادے کی ایک ایسی حالت ہے جس میں معلومات کا منظم بہاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ بہاؤ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے تو شعور جیسی خصوصیات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر یہ تصور درست ہو تو ممکن ہے کہ کائنات کے دوسرے حصوں میں بھی ایسے نظام موجود ہوں جو معلوماتی پیچیدگی کی اسی سطح تک پہنچ چکے ہوں۔
یہ خیال ہمیں انسان کے مقام کے بارے میں بھی ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ذہانت اور شعور کائنات میں معلوماتی پیچیدگی کے قدرتی نتائج ہیں تو انسان اس عمل کا ایک مرحلہ ہے، نہ کہ اس کا آخری نقطہ۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں ارتقا کے نئے مراحل پیدا ہوں جن میں ذہانت کی نئی شکلیں سامنے آئیں، چاہے وہ حیاتیاتی ہوں یا مصنوعی۔
اس کے باوجود انسانی تجربہ اپنی انفرادیت رکھتا ہے۔ شعور صرف معلوماتی عمل نہیں بلکہ احساسات، یادداشتوں اور اقدار کا بھی مجموعہ ہے۔ انسانی تہذیب اسی شعور کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اسی نے علم، فن اور اخلاقی نظاموں کو جنم دیا ہے۔ اس لیے جب ہم مستقبل کی ٹیکنالوجی یا مصنوعی ذہانت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی اصل طاقت صرف اس کی عقلی صلاحیت میں نہیں بلکہ اس کی تخلیقی اور اخلاقی شعور میں بھی ہے۔
یوں دیکھا جائے تو خلیے کی سادہ ساخت سے شروع ہونے والا ارتقائی سفر انسان کے پیچیدہ ذہن تک پہنچ کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سفر اب بھی جاری ہے، اور اس کے اگلے مراحل کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ انسان اپنے علم اور ٹیکنالوجی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ ترقی دانشمندی اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھی تو ممکن ہے کہ انسان نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے بلکہ کائنات کے اسرار کو بھی پہلے سے زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے۔
بالآخر اس پورے مطالعے کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ زندگی، ذہانت اور شعور ایک مسلسل ارتقائی عمل کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک سادہ خلیہ بھی معلومات کے ساتھ تعامل کرتا ہے، ایک جاندار ماحول کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے، اور انسان انہی اصولوں کی بنیاد پر کائنات کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ اس طرح زندگی کی سب سے ابتدائی شکل سے لے کر انسانی ذہن کی بلند ترین پیچیدگی تک ایک مسلسل فکری اور حیاتیاتی تسلسل موجود ہے۔ یہی تسلسل ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ انسان کائنات کا محض ایک مشاہد نہیں بلکہ اس کے ارتقائی سفر کا ایک متحرک حصہ بھی ہے۔