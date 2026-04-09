آیت اللہ خامنہ ای کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا؛ جنگ بندی کے بعد سپریم لیڈر کا پہلا بیان

جنگ کے خواہشں مند نہیں لیکن اپنے حقوق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے؛ مجتبیٰ خامنہ ای

ویب ڈیسک April 09, 2026
ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای اب تک منظرعام پر نہیں آئے ہیں تاہم ایک بار پھر ان کا ایک تحریری بیان سرکاری ٹی وی پر پڑھ کر سنایا گیا۔  

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں لیکن اپنے حقوق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اور جنگ میں شہید ہونے والے دیگر ایرانیوں کا بدلہ لینے کے لیے پُرعزم ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران مزاحمتی محاذ کو ایک متحد قوت تصور کرتا ہے جس میں اس کے علاقائی اتحادی بھی شامل ہیں۔

سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں داخل کرے گا تاہم اس حکمت عملی کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔

مجتبیٰ خامنہ ای نے کہا کہ ایران اس جنگ میں ہونے والے ہر شہید کے خون کا حساب لے گا اور زخمیوں کے لیے مکمل معاوضہ حاصل کرے گا۔

انھوں نے مزید کہا کہ اس جنگ میں فاتح ایران ہی ہے۔ جس نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کردیا ہے۔

واضح رہے کہ 28 فروری کو اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے تاہم وہ اب تک منظرعام پر نہیں آئے ہیں۔

 

 
متعلقہ

Express News

اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی مذاکرات امریکا میں ہوں گے؛ رپورٹ

Express News

لبنان کیساتھ جلد از جلد براہ راست مذاکرات شروع کریں گے؛ نیتن یاہو

Express News

دیرپا امن کیلیے امریکا ایران جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کیا جائے؛ روس کا مطالبہ

Express News

کفایت شعاری؛ تنزانیہ کی صدر کا کئی گاڑیوں کے بجائے کابینہ کیساتھ بس میں سفر کا اعلان

Express News

کینیڈا،جاپان اور یورپی ممالک کا اعلامیہ؛ پاکستان کی تعریف؛ لبنان میں بھی جنگ بندی کا مطالبہ

Express News

آبنائے ہرمز مکمل طور پر بحال نہ ہوسکی؛ تیل کی قیمت دوبارہ 100 ڈالر کے قریب پہنچ گئی

