پنجاب کے سابق گورنر اور سینئر سیاست دان سردار ذوالفقار خان کھوسہ 91 سال عمر میں انتقال کر گئے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ گزشتہ ماہ سے علیل تھے اور لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھےجہاں وہ خالق حقیقی سے جاملے۔
پنجاب کے علاقے ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ نے 1962 میں جنرل ایوب خان کے صدارتی نظام کے دورمیں سیاست کا آغاز کیا تھا اور پہلی بار 26 سال کی عمر میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔
سردار ذوالفقار کھوسہ نے ون یونٹ کے خاتمے کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھرپور کردار ادا کیا اور 9 مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونے اور پھر گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے علاوہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں۔
سردار ذوالفقار کھوسہ 1962 سے 1965 تک مغربی پاکستان اسمبلی کے بھی رکن رہے، 9 اپریل 1977 کو پہلی بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے اور 5 جولائی 1977 تک رکن رہے، جس کے بعد 30 نومبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک اور پھر چوتھی مرتبہ 5 نومبر 1990 سے 28 جون 1993 تک اور 18 اکتوبر 1993 سے 17 نومبر 1996 تک پنجاب اسمبلی کے پانچویں بار رکن منتخب ہو ئے۔
بعد ازاں 18 فروری 1997 سے 11 اگست 1999 تک چھٹی بار اور 3جولائی 2008 سے 12 مارچ 2012 تک ساتوین بار پنجاب اسمبلی کے رکن رہے جبکہ جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا سے قبل 18 اگست 1999 سے 12 اکتوبر1999 تک پنجاب کے 31 ویں گورنر رہے۔
مسلم لیگ (ن) سے اختلافات کے بعد انہوں نے پارٹی سے راہیں جدا کیں اور مختلف پارٹیوں سے جڑے رہے تاہم انتخابی سیاست میں کامیابی نہیں مل سکی۔
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے سابق گورنر سردار ذوالفقار کھوسہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی۔