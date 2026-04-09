سبی میں گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ، متعدد علاقوں کی گیس سپلائی معطل

دھماکے سے پائپ لائن کا تقریباً 2 سے 4 فٹ حصہ متاثر ہوا، حکام

ویب ڈیسک April 09, 2026
فوٹو: فائل
سبی:

بلوچستان کے ضلع سبی میں نامعلوم افراد نے تخریب کاری کی کارروائی کرتے ہوئے گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ سبی ٹیچنگ ہسپتال کے قریب پیش آیا، جس کے نتیجے میں 4 انچ قطر کی گیس پائپ لائن کو شدید نقصان پہنچا۔

حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے پائپ لائن کا تقریباً 2 سے 4 فٹ حصہ متاثر ہوا۔

پولیس کے مطابق بلاسٹ کے باعث علاقے کو گیس فراہم کرنے والا مین والو بھی متاثر ہوا، جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں گیس کی فراہمی معطل ہوگئی ہے۔

واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ تخریب کاروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔
