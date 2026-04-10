لاہور، اجتماعی زیادتی کا ہولناک واقعہ، مرکزی ملزم گرفتار، ساتھیوں کی تلاش جاری

دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک April 10, 2026
لاہور:

گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کے افسوسناک واقعے میں پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

پولیس کے مطابق چوکی راجہ مارکیٹ کی ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم عمران کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے متاثرہ خاتون کو گھر میں ملازمت دلوانے کے بہانے کلمہ چوک بلایا اور پھر موٹر سائیکل پر سوار کر کے گارڈن ٹاؤن میں واقع ایک گھر لے گیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور واقعے کی نازیبا ویڈیو بھی بنائی۔

ملزمان نے متاثرہ خاتون کو ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر خاموش رہنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔

واقعے کا مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں ایک نامزد اور دو نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔

جہانداد اکرم کا کہنا ہے کہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور خواتین کے استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

پولیس کے مطابق کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور جلد باقی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔
