راولپنڈی میں ریلوے اراضی پر بڑا آپریشن، کروڑوں کی زمین واگزار

آپریشن کے دوران 15 پختہ تجاوزات سمیت متعدد کمرشل دکانیں مسمار کر دی گئیں

ویب ڈیسک April 10, 2026
راولپنڈی:

ریلوے پولیس نے قبضہ مافیا کے خلاف بڑا ایکشن لیتے ہوئے گڈز اپروچ روڈ پر گرینڈ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی اراضی واگزار کرا لی۔

ترجمان کے مطابق آپریشن میں ریلوے پولیس اور انجینئرنگ ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 12 کروڑ روپے مالیت کی زمین خالی کروائی۔

اس دوران 15 پختہ تجاوزات سمیت متعدد کمرشل دکانیں مسمار کر دی گئیں جبکہ رہائشی و کمرشل دونوں نوعیت کی غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کیا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی کے نتیجے میں تقریباً 2 کنال قیمتی کمرشل زمین واگزار کرائی گئی ہے۔

محمد وصال فخر سلطان راجہ نے قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری اراضی کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے ایسے آپریشن ناگزیر ہیں۔

انہوں نے واضح کیا کہ ریلوے پولیس تجاوزات کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
