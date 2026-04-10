نیتن یاہو کے خلاف رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال پر مقدمات کی سماعت اتوار کو ہو گی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کی حمایت کا اظہار بھی کر چکے ہیں

ویب ڈیسک April 10, 2026
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف زیرِ التوا کرپشن مقدمات کی عدالتی کارروائی اتوار سے ایک بار پھر شروع ہونے جا رہی ہے، جو گزشتہ عرصے میں جنگی صورتحال کے باعث عارضی طور پر روک دی گئی تھی۔

اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ بندی کے بعد ملک میں معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں، جس کے تحت عدالتی کارروائیاں بھی دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو پر رشوت ستانی، فراڈ اور سرکاری اختیارات کے مبینہ غلط استعمال جیسے سنگین الزامات عائد ہیں، جن کی سماعت 2020 سے جاری ہے۔

دوسری جانب یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں نیتن یاہو کے لیے صدارتی معافی کی حمایت کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔

عدالتی کارروائی کے دوبارہ آغاز کو اسرائیلی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے اثرات آئندہ سیاسی صورتحال پر بھی پڑ سکتے ہیں۔
