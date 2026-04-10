پاکستان اقوام عالم میں اپنا سر فخر سے بلند کیے ہوئے ترقی و خوشحالی کا سفر جاری رکھے گا، وزیراعظم

آئین پاکستان قومی اتحاد اور جمہوریت کی بنیاد ہے، شہباز شریف کا یومِ دستور کی مناسبت سے پیغام

ویب ڈیسک April 10, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام عالم میں اپنا سر فخر سے بلند کیے ہوئے ترقی و خوشحالی کا سفر جاری رکھے گا۔

یومِ دستور (10 اپریل) کی مناسبت سے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج ہم آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی منظوری کا دن قومی جذبے سے منا رہے ہیں اور اس موقع پر دستور کے معماروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ آئین عوام اور ریاست کے مابین ایک مقدس معاہدہ ہے جو دونوں کے حقوق و فرائض کا قانونی، اخلاقی اور انتظامی تعین کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ 10 اپریل 1973 کو منظور کیے گئے متفقہ آئین پاکستان نے ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام حکومت اور ریاست پاکستان کے مضبوط اداراتی ڈھانچے کی بنیاد رکھی۔

اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ 1973 کا آئین پاکستان کے تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا محافظ ہے اور یہ آئینی دستاویز نہ صرف ان حقوق کو تفصیل سے بیان کرتی ہے بلکہ ان کی فراہمی کے لیے قانونی لائحہ عمل کو بھی یقینی بناتی ہے۔

وزیراعظم نے کہا کہ 1973 کا آئین وفاق پاکستان اور قومی اتحاد کی درخشندہ علامت ہے، جہاں تمام ریاستی اکائیاں قومی یگانگت اور مجموعی معاشی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا آئینی کردار خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہیں اور تابندہ مستقبل کے لیے پرعزم ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ قابل رشک اتفاق اللہ تعالیٰ کے ملک خداداد پر فضل و کرم کا عکاس ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جس عزت و اکرام سے نوازا ہے اس پر ہم اس کے حضور سر بسجود ہیں ۔ پاکستان اقوام عالم میں اپنا سر فخر سے بلند کیے ہوئے اپنی ترقی و خوشحالی کا سفر انشاءاللہ جاری رکھے گا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

