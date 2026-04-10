پی ایس ایل 11: راولپنڈیز نے نسیم شاہ کے جزوی متبادل کا اعلان کردیا

فاسٹ بولر نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران سائیڈ انجری

ویب ڈیسک April 10, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ میں شامل ٹیم راولپنڈیز نے آل راؤنڈر مبصر خان کو نسیم شاہ کے جزوی متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کرلیا۔

فرنچائز انتظامیہ کے مطابق نسیم شاہ کو کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران سائیڈ انجری ہوئی تھی۔ ٹیم کے ڈاکٹرز ان کی صحت یابی پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے آخری مراحل میں واپسی کرسکتے ہیں تاہم حتمی فیصلہ فٹنس منظوری کے بعد ہوگا۔

احتیاطی اقدام کے طور پر مبصر خان کو نسیم شاہ کے جزوی متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کرلیا گیا ہے، مبصر خان اس سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرچکے ہیں جہاں انہوں نے 14 میچز میں 49 رنز بنائے اور 2 وکٹیں حاصل کیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دوسری جانب راولپنڈیز نے اپنی گیند بازی مضبوط کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر بین سیئرز کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا ہے جو نسیم شاہ اور زمان خان کی انجری کے بعد ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔ بین سیئرز ڈھائی کروڑ روپے میں شامل کیے گئے ہیں اور یہ ان کا پی ایس ایل میں پہلا میچ ہوگا۔ وہ اس سے قبل میجر لیگ کرکٹ میں واشنگٹن فریڈم کے لیے کھیل چکے ہیں۔

بین الاقوامی سطح پر بین سیئرز 27 ٹی ٹوئنٹی میچز میں 31 وکٹیں جبکہ 4 ایک روزہ میچز میں 10 وکٹیں لے چکے ہیں۔

ادھر زمان خان کو قومی ٹی ٹوئنٹی کپ کے دوران کندھے کی انجری کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد ان کی جگہ جلات خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

محمد رضوان کی قیادت میں راولپنڈیز اپنا اگلا میچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے خلاف 10 اپریل کو کھیلیں گے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو