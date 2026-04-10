زمبابوے خواتین کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان، شیڈول جاری

دونوں ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ اور تین ٹی 20 میچز کھیلے جائیں گے

ویب ڈیسک April 10, 2026
زمبابوے ویمنز کرکٹ ٹیم پہلی بار پاکستان کے دورہ پر 29 اپریل کو کراچی پہنچے گی۔

زمبابوے اور پاکستان کی خواتین ٹیموں کے درمیان سیریز میں مجموعی طور پر چھ میچز کھیلے جائیں گے، جن میں تین ایک روزہ اور تین بیس اوورز کے میچز شامل ہوں گے۔ تمام میچز نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں منعقد ہوں گے۔

تین ایک روزہ میچز عالمی کرکٹ کونسل خواتین چیمپئن شپ 2025 تا 2029 کا حصہ ہوں گے، جو 3، 6 اور 9 مئی کو کھیلے جائیں گے۔ یہ میچز دوپہر ساڑھے تین بجے شروع ہوں گے۔

بیس اوورز کی سیریز 12، 14 اور 15 مئی کو کھیلی جائے گی، جبکہ تمام میچز رات ساڑھے سات بجے شروع ہوں گے۔

یہ سیریز آئندہ عالمی خواتین بیس اوورز ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے اہم قرار دی جا رہی ہے، جو 12 جون سے 5 جولائی تک انگلینڈ اور ویلز میں کھیلا جائے گا۔

دوسری جانب پاکستان خواتین ٹیم ورلڈ کپ سے قبل آئرلینڈ میں ہونے والی تین ملکی سیریز میں بھی شرکت کرے گی، جس سے ٹیم کو مزید تیاری کا موقع ملے گا۔

 
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ کیوں روکنا پڑا؟

Express News

بابراعظم کا ٹی20 کرکٹ میں عالمی ریکارڈ، زلمی کی بیٹنگ میں ریکارڈز کی بارش

Express News

قومی انڈر 18 ہاکی چیمپئن شپ: پی ایچ ایف صدر نے بال کو ہٹ لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا

Express News

برازیل ویمنز ٹیم کی فاسٹ بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا

Express News

پی ایس ایل11 : کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سڈنی سے کراچی پہنچ گئے

Express News

پی ایس ایل11؛ کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست

