کامیاب سفارتکاری اور پائیدار معاشی اصلاحات کی بدولت ملکی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ

مارچ 2026 میں ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، مشیر خزانہ خرم شہزاد

ویب ڈیسک April 10, 2026
کامیاب سفارتکاری اور پائیدار معاشی اصلاحات کی بدولت پاکستان کی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہونے لگا۔

مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق مارچ 2026 میں ترسیلات زر 3.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو فروری کے مقابلے میں 17 فیصد زیادہ ہیں، مالی سال 2026 کے پہلے 9 ماہ میں مجموعی ترسیلات زر 30.3 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں جو سالانہ بنیاد پر 8 فیصد زیادہ ہیں۔

خرم شہزاد نے بتایا کہ مالی سال 2025 کے 38 ارب ڈالر کے مقابلے میں مالی سال 2026 میں ترسیلاتِ زر 41 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے، بیرونِ ملک مقیم پاکستانی مسلسل ملکی معیشت کی ترقی اور مالی استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ موجودہ عالمی حالات کے باوجود ترسیلاتِ زر کی آمد میں استحکام برقرار ہے اور مستقبل میں مزید اضافہ متوقع ہے۔

بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کی بھیجی جانے والی ریکارڈ ترسیلات زر حکومت پر بھرپور اعتماد کی عکاس ہیں، ملکی معیشت اور عالمی اعتماد میں خوش آئند پیشرفت کے باعث پاکستان ایک بااعتماد اور مضبوط معاشی قوت بن چکا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

