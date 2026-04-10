کیا ایران ٹینکرز سے فیس وصول کر رہا ہے؟ ٹرمپ کا سخت ردعمل سامنے آگیا

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں (ٹینکرز) سے فیس وصول کر رہا ہے، جس پر انہوں نے سخت ردعمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر یہ خبریں درست ہیں تو ایران فوری طور پر یہ عمل بند کرے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز ایک اہم عالمی بحری گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کی بڑی مقدار میں تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی اضافی فیس یا رکاوٹ عالمی معیشت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکا اس صورتحال کو بغور دیکھ رہا ہے اور اگر ایران نے اس عمل کو جاری رکھا تو اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
ٹرمپ کے اس بیان کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، جہاں پہلے ہی ایران اور امریکا کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔
دفاعی اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر واقعی ایران آبنائے ہرمز میں ٹینکرز سے فیس وصول کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور سپلائی چین میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔
یاد رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی مارکیٹ پر فوری اثر ڈالتی ہے۔