پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی فٹنس بہتر بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کرلیا

دلچسپی رکھنے والے امیدواروں سے 24 اپریل تک درخواستیں طلب

ویب ڈیسک April 10, 2026
لاہور: پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی فٹنس اور طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے میڈیکل شعبے میں نئی بھرتیوں کا اعلان کردیا۔

اس حوالے سے باقاعدہ اشتہار بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے تحت سینیئر اسپیشلسٹ فزیوتھراپسٹ، اسپیشلسٹ فزیوتھراپسٹ، سینیئر منیجر کوآرڈینیشن اسپورٹس اینڈ ایکسرسائز میڈیسن اور جونیئر اسپورٹس ڈاکٹرز کی آسامیوں پر تقرریاں کی جائیں گی۔

پی سی بی کے مطابق ان بھرتیوں کا مقصد قومی کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرنا اور ان کی فٹنس کو مزید بہتر بنانا ہے۔

دلچسپی رکھنے والے امیدواروں سے 24 اپریل تک درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔
متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا میچ کیوں روکنا پڑا؟

Express News

بابراعظم کا ٹی20 کرکٹ میں عالمی ریکارڈ، زلمی کی بیٹنگ میں ریکارڈز کی بارش

Express News

قومی انڈر 18 ہاکی چیمپئن شپ: پی ایچ ایف صدر نے بال کو ہٹ لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا

Express News

برازیل ویمنز ٹیم کی فاسٹ بولر نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا

Express News

پی ایس ایل11 : کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر سڈنی سے کراچی پہنچ گئے

Express News

پی ایس ایل11؛ کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست

