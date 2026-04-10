لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں، ایرانی صدر

تہران: ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور یہ اقدامات خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
ایرانی صدر نے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے چہلم کے موقع پر ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان پر جاری حملے نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہیں بلکہ جاری جنگ بندی مذاکرات کو بھی بے معنی بنا سکتے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ ایران لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔
مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ یہ حملے دھوکا دہی کی علامت ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض فریقین ممکنہ معاہدوں کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی مکمل پاسداری ضروری ہے۔
دوسری جانب ترک صدر طیب اردگان نے ایرانی صدر سے ٹیلیفون پر رابطہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں ہونے والے امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کو خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق ایران، ترکی اور دیگر علاقائی ممالک کے بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں، تاہم زمینی صورتحال اب بھی پیچیدہ ہے۔