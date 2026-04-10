سیالکوٹ؛ ماں نے آشنا کے ساتھ ملکر بیٹے کا گھر لوٹ لیا، 35 لاکھ نقدی اور 5تولہ سونا لیکر فرار

دکان کے سیلز مین نے مالک کی والدہ کے ساتھ مل کر لاکھوں کی ڈکیتی کی، پولیس

ویب ڈیسک April 10, 2026
تھانہ مراد پور کی حدود میں چوری کی انوکھی واردات ہوئی، جہاں ماں نے اپنے ہی بیٹے کا گھر لوٹ لیا۔

تفصیلات کے مطابق ماں نے آشنا کے ساتھ مل کر بیٹے کے گھر کا صفایا کر دیا، بیٹا فاتحہ خوانی کے بعد گھر آیا تو 35 لاکھ روپے نقدی اور 5 تولے سونا غائب تھا​۔

بیٹے نے سنگین الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ’’میری ماں مبین بی بی نے سیلز مین ذوہیب کے ساتھ مل کر چوری کی۔

پولیس کے مطابق دکان کے سیلز مین نے مالک کی والدہ کے ساتھ مل کر لاکھوں کی ڈکیتی کی۔ واردات کے بعد ملزمہ مبین بی بی اپنے آشنا سیلز مین ذوہیب کے ساتھ فرار ہوگئی۔

پولیس نے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مفرور ماں اور اس کے آشنا کی تلاش شروع کر دی، بیٹے نے اپنی ہی ماں اور ملازم کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

