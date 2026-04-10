آصف علی کے بعد بھارتی بلے باز کا 150 چھکّوں کی پریکٹس کا دعویٰ

بھارتی بلے باز آئی فرنچائز لکھنؤ سپر جائنٹس کی نمائندگی کرتے ہیں

ویب ڈیسک April 10, 2026
انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی فرنچائز لکھنؤ سپر جائنٹس کے مڈل آرڈر بلے باز مُوکُل چوہدری کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ 100 سے 150 چھکّے مارنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔

جمعرات کو کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے خلاف لاکھنؤ سپر جائنٹس کو میچ جتوانے کے بعد پریس کانفرنس میں مُوکُل چوہدری کا کہنا تھا کہ ان کا جسم قدرتی طور پر تھوڑا زیادہ طاقتور ہے۔ وہ روزانہ 100 سے 150 چھکّے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ پانچ چھ ماہ سے بہت زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے یہ ان کے گیم کا حصہ بن گیا ہے۔

انہوں نے 17 ویں اوور میں چھکّے کے لیے کھیلے گئے شاٹ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچپن سے اس شاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ وہ اس شاٹ (ہیلی کاپٹر شاٹ) کو ہمیشہ سے پسند کرتے آئے ہیں اور جس طرح دھونی اننگز کو ختم کرتے ہیں۔

واضح رہے ماضی میں سابق پاکستانی مڈل آرڈر بلے باز بھی نیٹس میں 150 چھکّے مارنے کی پریکٹس کا دعویٰ چکے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے بیان سے متعلق وضاحت جاری کی تھی۔
