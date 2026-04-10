مکیش کھنہ نامناسب بیانات پر سمے رائنا پر بھڑک اٹھے

مکیش کھنہ نے ایک طنزیہ میم شیئر کی، جس میں سمے رائنا کو گدھے پر بیٹھا دکھایا گیا

ویب ڈیسک April 10, 2026
بھارتی کامیڈین سمے رائنا ایک بار پھر تنازع کی زد میں آگئے ہیں، جہاں ان کی واپسی کے ساتھ ہی ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔

’انڈیاز گوٹ لیٹنٹ‘ میں رنویر الہ آبادیہ کے نامناسب بیان کے بعد ایک لمبے عرصے بعد سمے رائنا دوبارہ یوٹیوب پر فعال ہوئے اور اپنی پہلی ہی ویڈیو میں انھوں نے مکیش کھنہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے کردار شکتی مان کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا۔ جو مکیش کھنہ کو ناگوار گزرا۔

مکیش کھنہ نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک طنزیہ میم شیئر کی، جس میں سمے رائنا کو گدھے پر بیٹھا دکھایا گیا اور سخت الفاظ میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اداکار نے نہ صرف ان کے بیان کو نامناسب قرار دیا بلکہ ان کی شخصیت پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی عادتوں کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

67 سالہ اداکار نے مزید کہا کہ چاہے جتنی کوشش کی جائے، کچھ لوگ اپنی روش نہیں بدلتے اور ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے تھے۔

واضح رہے کہ سمے رائنا اپنے منفرد اور بعض اوقات متنازع مزاح کے لیے جانے جاتے ہیں، جس کے باعث وہ ماضی میں بھی کئی بار تنقید اور مسائل کا سامنا کر چکے ہیں۔
متعلقہ

Express News

شاہ رخ خان کا اننت امبانی کی سالگرہ پر جذباتی پیغام

Express News

تزئین حسین نے دوسری شادی میں تاخیر کیوں کی؟ اداکارہ نے دل کی بات بتادی

Express News

بیرونِ ملک مقیم پاکستانی منافق ہیں؟ صحیفہ جبار خٹک کا ایک اور متنازع بیان

Express News

اسرائیل میرے ٹیکس کے پیسوں سے میرے ملک لبنان پر بمباری کر رہا ہے، میا خلیفہ

Express News

معروف صحافی نے پاکستان آئیڈل کے بڑے فراڈ کا انکشاف کردیا

Express News

عظمیٰ بخاری کی تلقین، دیدار نے ریشم سے معافی مانگنے سے انکار کردیا

