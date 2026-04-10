وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے فی لیٹر جبکہ پیٹرول فی لیٹر 12 روپے کم ہوگا

ویب ڈیسک April 10, 2026
وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں بڑی جبکہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کا اعلان کردیا، جس کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد مجھے یہ تجویز دی گئی کہ اس کا مکمل فائدہ عوام تک نہ پہنچایا جائے اور کچھ حصہ حکومتی اخراجات کیلیے مختص کیا جائے۔

وزیراعظم نے کہا کہ میں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ عوام نے جب مہنگائی کو برداشت کیا تو اب انہیں پورا ریلیف ملنا چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی کے بعد آج رات 12 بجے کے بعد سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 135 روپے جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 12 روپے کمی کا اعلان کیا۔

حالیہ کمی کے بعد ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 385 روپے جبکہ پیٹرول کی قیمت 366 روپے ہوجائے گی۔

وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے چاروں صوبوں، گلگلت بلتستان و آزاد کشمیر کیلیے جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا وہ جاری رہے گا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ڈینگی وائرس سے رواں سال کی پہلی موت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی؟ اوگرا نے اہم وضاحت جاری کردی

Express News

پاکستان نے سفارت کاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر

Express News

جنگ بندی پر ہونے والی تحسین کے ثمرات سمیٹنے کیلئے سیاسی استحکام ضروری ہے، حافظ نعیم

Express News

پاکستان کا واضح مؤقف ہے لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے، پاکستانی ہائی کمشنر

Express News

کراچی میں 3 ماہ کے دوران جرائم کی ہزاروں وارداتیں، 134 شہری قتل

