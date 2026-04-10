وزیراعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں بڑی جبکہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کا اعلان کردیا، جس کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد مجھے یہ تجویز دی گئی کہ اس کا مکمل فائدہ عوام تک نہ پہنچایا جائے اور کچھ حصہ حکومتی اخراجات کیلیے مختص کیا جائے۔
وزیراعظم نے کہا کہ میں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ عوام نے جب مہنگائی کو برداشت کیا تو اب انہیں پورا ریلیف ملنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں کمی کے بعد آج رات 12 بجے کے بعد سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 135 روپے جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 12 روپے کمی کا اعلان کیا۔
حالیہ کمی کے بعد ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 385 روپے جبکہ پیٹرول کی قیمت 366 روپے ہوجائے گی۔
وزیراعظم نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے چاروں صوبوں، گلگلت بلتستان و آزاد کشمیر کیلیے جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا وہ جاری رہے گا۔