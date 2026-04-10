اسلام آباد اور پنڈی میں کل بھی تعطیل کا اعلان

حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے اس حوالے سے نوٹی فکیشن جاری کردیا

ویب ڈیسک April 10, 2026
اسلام آباد:

حکومت نے ایران امریکا مذاکرات کے سبب اسلام آباد اور پنڈی میں کل ہفتے کو بھی تعطیل کا اعلان کردیا۔

وفاقی حکومت کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے اس حوالے سے نوٹی فکیشن جاری کردیا جس کے مطابق کل 11 اپریل کو بھی اسلام آباد اور پنڈی میں تعطیل ہوگی جیسا کہ 9 اور دس اپریل کو تھی۔

ڈپٹی کمشنرز کے نوٹی فکیشن کے مطابق تعطیل کا اطلاق تمام ایمرجنسی سروسز پر نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اس سے قبل 9 اور 10 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان ہوا تھا۔

ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری

11 اور 12 اپریل کو غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث ٹریفک ڈائیورشن پلان جاری کردیا گیا، انتظامیہ نے شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت کردی۔ ریڈ زون آنے اور جانے والی تمام شاہراہیں دو دنوں میں مکمل طور پر بند رہیں گی، جی ٹی روڈ سے آنے والے ٹیکسلا موڑ، چکری، چک بیلی روڈسے موٹروے استعمال کریں، جی-6, ایف-6, جی-5 سے راولپنڈی جانے کے لیے نائنتھ ایونیو استعمال کریں، بھارہ کہو، مری سے راولپنڈی جانے والے بنی گالہ ،لہتراڑروڈ استعمال کریں۔

 

زیروپوائنٹ سے کورال چوک تک ایکسپریس وے آنے جانے کے لیے بند ہوگی، پشاورسے لاہور جانے والے ٹیکسلا موڑ اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹروے استعمال کریں، لاہور سے اسلام آباد،راولپنڈی جانے والے چکک بیلی روڈ سے چکری روڈ موٹروے استعمال کریں۔
