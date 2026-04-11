امریکا میں ایک خاتون ایتھلیٹ نے 55 ٹی شرٹس پہن کر ہاف میراتھن میں شرکت کی اور گینیز ورلڈ ریکارڈ نام کرلیا۔
آرکنساس سے تعلق رکھنے والی میریڈتھ اسمتھ نے 55 ٹی شرٹس پہن کر 30 مارچ 2025 کو فورٹ اسمتھ ہاف میراتھن میں حصہ لیا تھا اور اب گینیز ورلڈ ریکارڈز کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ خواتین کی کیٹگری میں سب سے زیادہ ٹی شرٹ پہن کر ہاف میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔
میریڈتھ نے یہ میراتھن 3 گھنٹے اور 30 منٹ کے اندر مکمل کی۔
گینیز ورلڈ ریکارڈز سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ریکارڈ ان کے لیے بہت خاص ہے۔ جب انہوں نے 2013 میں وزن گھٹانے کے لیے دوڑنے کا آغاز کیا تھا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔