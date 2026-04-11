پی ایس ایل میں شامل کرکٹرز نے ساحل سمندر کا رخ کر لیا

کھلاڑیوں نے  گھڑ سواری اور جیٹ اسکی جیسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا

ویب ڈیسک April 11, 2026
پاکستان سپر لیگ میں شامل کرکٹرز نے مصروف شیڈول سے فرصت نکال کر ساحل سمندر کا رخ کرلیا جہاں انہوں نے خوشگوار ماحول میں تفریحی لمحات گزارے۔

تفصیلات کے مطابق ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی ٹرٹل بیچ پہنچے، جہاں انہوں نے تقریباً تین گھنٹے ساحل سمندر پر گزارے۔ کھلاڑیوں نے نہ صرف قدرتی مناظر سے لطف اٹھایا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہلا گلا بھی کیا۔

پکنک کے دوران کھلاڑیوں کے درمیان والی بال کا دلچسپ مقابلہ بھی ہوا، جس میں انہوں نے بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ کھلاڑیوں نے  گھڑ سواری اور جیٹ اسکی جیسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔

کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ مصروف میچز کے درمیان اس طرح کی تفریحی سرگرمیاں ذہنی دباؤ کم کرنے اور ٹیم اسپرٹ کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔

 
