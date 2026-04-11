ایران میں حکومتی سطح پر انٹرنیٹ کی بندش کا دورانیہ ایک ہزار گھنٹوں سے تجاوز کر گیا

یہ کسی بھی ملک میں اب تک کی سب سے طویل اور وسیع پیمانے پر نافذ کی جانے والی پابندی ہے

ویب ڈیسک April 11, 2026
ایران میں حکومتی سطح پر انٹرنیٹ کی بندش کا دورانیہ ایک ہزار گھنٹوں سے تجاوز کر گیا ہے جسے عالمی مانیٹرنگ ادارے NetBlocks نے ریکارڈ کی طویل ترین ملک گیر بندش قرار دیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران میں انٹرنیٹ تک رسائی پر سخت پابندیاں عائد ہیں جس کے باعث شہری عالمی نیٹ ورک سے تقریباً منقطع ہو چکے ہیں، عالمی مانیٹرنگ ادارے کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی ملک میں اب تک کی سب سے طویل اور وسیع پیمانے پر نافذ کی جانے والی پابندی ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ بندش فروری کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور اب مسلسل کئی ہفتوں سے جاری ہے جس دوران انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی انتہائی کم سطح تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کے باعث نہ صرف شہریوں کی معلومات تک رسائی متاثر ہوئی ہے بلکہ کاروبار، مواصلات اور روزمرہ زندگی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔

ایرانی حکام کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ اقدامات جنگی حالات میں سیکیورٹی اور عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے ہیں۔

 
