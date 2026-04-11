غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث وفاقی دارالحکومت میں سخت سکیورٹی اقدامات کے تحت ٹریفک ڈائیورژن پلان نافذ کر دیا گیا ہے، متعدد اہم شاہراہیں بند جبکہ شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے۔
اسلام آباد ٹریفک پولیس کے مطابق ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون کو مکمل طور پر ہر قسم کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس دوران کشمیر چوک سے کلب روڈ کے ذریعے زیرو پوائنٹ جانے والی سرینگر ہائی وے، زیرو پوائنٹ سے سرینا چوک تک کا حصہ، شکر پڑیاں روڈ (چاند تارہ چوک سے سیونتھ ایونیو)، جناح ایونیو (خیابان چوک سے بلیو ایریا) اور فیصل چوک سے ٹریل تھری تک مارگلہ روڈ بند رہے گی۔
ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ ایکسپریس ہائی وے زیرو پوائنٹ سے کورال چوک تک دونوں اطراف سے بند ہوگی جبکہ 11 اور 12 اپریل کو شہر میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر بھی مکمل پابندی عائد رہے گی۔
شہریوں کو متبادل راستوں کے استعمال کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی آنے والے ٹیکسلا موٹروے، چکری، چک بیلی روڈ اور روات روڈ استعمال کریں، جبکہ لاہور سے پشاور جانے والے روات، چک بیلی روڈ، چکری اور ٹیکسلا موٹروے اختیار کریں۔
اسی طرح فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ آنے جانے والی ٹریفک کو نائنتھ ایونیو کی طرف موڑا جائے گا، جبکہ بھارہ کہو سے راولپنڈی جانے والے شہری کورنگ روڈ، بنی گالہ اور لہتراڑ روڈ استعمال کریں۔
ٹریفک پولیس کے مطابق توسیعی ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری و نجی دفاتر اور مارکیٹس بھی بند رہیں گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔
واضح رہے کہ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد مذاکرات کے سلسلے میں اسلام آباد پہنچ چکا ہے جس کے باعث سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو مزید سخت کیا گیا ہے۔