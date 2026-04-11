نیتن یاہو نے کرپشن کیس موخر کرنے کی درخواست دائر کردی

پہلے بھی عدالتیں کچھ مواقع پر سماعت مؤخر کر چکی ہیں

ویب ڈیسک April 11, 2026
اسرائیل کے وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے اپنے خلاف جاری کرپشن مقدمات میں سماعت مؤخر کرنے کی درخواست کردی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو پر کرپشن سے متعلق کئی الزامات ہیں جن میں رشوت, دھوکہ دہی اور اختیارات کا غلط استعمال شامل ہے۔

نیتن یاہو کے وکلا کا مؤقف ہے کہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور جنگی حالات کی وجہ سے وزیراعظم کے پاس عدالت میں پیش ہونے کیلئے مناسب وقت نہیں ہے۔ وکلا نے عدالت میں خاص طور پر ایران اور خطے کی کشیدگی کو بطور جواز پیش کیا۔

دوسری جانب اسرائیلی عدالت کا کہنا تھا کہ پہلے بھی عدالتیں کچھ مواقع پر سماعت مؤخر کر چکی ہیں مگر کیس کو مکمل طور پر روکنے سے گریز کیا گیا ہے۔ اس بار بھی عدالت فیصلہ کرے گی کہ درخواست منظور کی جائے یا نہیں۔

واضح رہے کہ نیتن یاہو پر چل رہے کرپشن کیس سیاست میں شدید تقسیم پیدا کر چکے ہیں۔ سماعت میں تاخیر نیتن یاہو کے حامی اور مخالفین کے درمیان کشیدگی بڑھا رہا ہے۔
