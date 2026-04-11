پینٹاگون کا میکسیکو کے قریب اینٹی ڈرون لیزر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ

فوج نے 25 فروری کو غلطی سے لیزر پر مبنی نظام کے ساتھ ایک حکومتی ڈرون کو مار گرایا تھا

ویب ڈیسک April 11, 2026
امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن (ایف اے اے) اور پینٹاگون نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت میکسیکو کے قریب جنوبی امریکی سرحد کے ساتھ اینٹی ڈرون لیزر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

یہ معاہدہ ایف اے اے کی جانب سے پینٹاگون اور ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے زیر استعمال لیزر سسٹم پر نیو میکسیکو میں ٹیسٹنگ کے بعد سامنے آیا اور اس بات کی توثیق کی گئی کہ مناسب حفاظتی کنٹرول موجود ہیں اور مسافر طیاروں کو غیر مناسب خطرات لاحق نہیں ہیں۔

اس سے قبل فوج نے 25 فروری کو غلطی سے لیزر پر مبنی نظام کے ساتھ ایک حکومتی ڈرون کو مار گرایا تھا جس کے نتیجے میں ایف اے اے نے اس ممنوعہ علاقوں کا دائرہ بڑھایا جس میں فورٹ ہینکوک، ٹیکساس کے ارد گرد پروازوں پر پابندی ہے۔

یہ واقعہ 18 فروری کو ایف اے اے کے قریبی ایل پاسو ہوائی اڈے پر تمام پروازوں کو 10 دن کے لیے روکنے کے بعد پیش آیا تھا۔

ایف اے اے نے پائلٹوں کو ایک نوٹس جاری کیا جس میں انہیں خود کار طریقے سے منحصر نگرانی-براڈکاسٹ استعمال کرنے کی تنبیہ کی گئی جو کہ امریکی-میکسیکو سرحد کے پانچ سمندری میل کے اندر پرواز کرتے وقت ہوائی جہاز کے مقام کو منتقل کرتا ہے یا اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی سے متاثر ہوتا ہے۔
