مشرقِ وسطیٰ میں پرواز سے انکاری پائلٹس بےروزگاری سے خوفزدہ

مشرق وسطیٰ میں جنگی حالات کے دوران پرواز کرنے والے پائلٹس کو مبینہ طور پر کافی دباؤ کا سامنا ہے جس میں بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ اگر وہ پرواز سے انکار کرتے ہیں تو انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن پائلٹ ایسوسی ایشن کے صدر رون ہی نے انکشاف کیا کہ پائلٹس نے عالمی سطح پر ممکنہ پابندیوں کے بارے میں وسیع پیمانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے یہاں تک کہ ان کی تنخواہ میں کٹوتی یا انہیں نوکری سے بھی نکالا جاسکتا ہے۔
رون ہی نے بتایا کہ متعدد ممالک کے پائلٹس نے اپنے اداروں کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر وہ غیر متوقع حالات میں پرواز کرنے سے انکار کرتے ہیں جہاں میزائل یا ڈرون حملوں کا خطرہ ہے۔ تو انہیں نوکری سے برخاست کیے جانے کا خطرہ ہے۔
ڈیلٹا ایئر لائنز کے کپتان نے کہا کہ کچھ پائلٹ برطرف کیے جانے سے پریشان ہیں۔ دوسروں کے لیے ممکن ہے کہ ملازمت سے محروم نہ ہوں لیکن پرواز سے انکار کرنے پر انہیں تنخواہ سے محروم رکھا جاسکتا ہے۔
رون ہی نے پائلٹس کیخلاف ایسے اقدام کرنے والی ایئرلائنز کا نام بتانے سے انکار کردیا ہے۔