سابق امریکی سفارت کار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کولائیو شو میں کھری کھری سُنادی

امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور بھارتی میڈیا کا طرز عمل اسکول کے بچوں جیسا ہے۔

ویب ڈیسک April 11, 2026
سابق امریکی سفارتکار نے ایک بھارتی ٹی وی پروگرام میں پاکستان سے متعلق سوالات پر بھارتی اینکر کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکی نائب صدر کی پاکستان میں سکیورٹی پر اٹھائے گئے خدشات بے بنیاد ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل طور پر محفوظ ہیں اور بھارتی میڈیا کا طرز عمل اسکول کے بچوں جیسا ہے۔

سابق امریکی سفارتکار نے کہا کہ یہ معاملہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پٹرول جیسے اہم مسائل سے جڑا ہوا ہے، جسے غیر ضروری طور پر بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ انہوں نے بھارتی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے نازک معاملے پر غیر ذمہ دارانہ رویہ مناسب نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی میڈیا کو بے کار بحث میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی جیسے مثبت اقدام کو سراہنا چاہیے۔ ان کے مطابق خطے میں امن کے لیے سنجیدہ رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات جیسے حساس معاملے کو متنازع بنانے سے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، جبکہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے کی کوششیں سفارتی ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔

 
متعلقہ

Express News

ایران امریکا مذاکرات کی کامیابی کیلیے بھرپور کوشش کریں گے باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وزیراعظم

Express News

ولی عہد محمد بن سلمان کی سرپرستی میں دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، وزیراعظم

Express News

جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرانے پر عدالت کا خاتون اے ایس پی کے خلاف کارروائی کا حکم

Express News

اسلام آباد اور پنڈی میں کل بھی تعطیل کا اعلان

Express News

وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان

Express News

کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیزٹو کی منظوری، مزید 2300 اسمارٹ کیمرے لگائے جائیںگے

