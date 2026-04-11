وزیرِخزانہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اہم اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکا روانہ

محمد اورنگزیب عالمی مالیاتی اداروں کے اہم اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی طے

ویب ڈیسک April 11, 2026
اسلام آباد:

وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب ورلڈ بینک گروپ اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکا روانہ ہو گئے۔

وزارت خزانہ سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ورلڈ بینک گروپ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے اجلاس 13 سے 18 اپریل تک واشنگٹن ڈی سی میں منعقد ہوں گے۔

وزیر خزانہ ان اجلاسوں سے قبل بوسٹن کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر محمد اورنگزیب ماہرین، پالیسی سازوں اور پاکستانی کمیونٹی سے مل کر معیشت، اصلاحاتی اقدامات اور ترقی کے امکانات پر اظہار خیال کریں گے۔

دورے کے دوران وزیر خزانہ عالمی مالیاتی اداروں کے اہم اجلاسوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔

اس موقع پر وہ عالمی مالیاتی رہنماؤں اور ترقیاتی شراکت داروں سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں ورلڈ بینک کی منیجنگ ڈائریکٹر اور دیگر اعلیٰ قیادت شامل ہوگی۔
