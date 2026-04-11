برازیل: امریکا سے اسمگل شدہ 1100 سے زائد ہتھیار اور ڈیڑھ ٹن منشیات ضبط

برازیل میں ایک بڑی کارروائی کے دوران سکیورٹی فورسز نے امریکا سے اسمگل ہونے والے 1100 سے زائد ہتھیار اور تقریباً ڈیڑھ ٹن منشیات برآمد کر لی ہیں.
میڈیا رپورٹس کے مطابق برازیل میں یہ اقدام خطے میں منظم جرائم کے خلاف ایک اہم پیش رفت سمجھی جا رہا ہے۔
یہ آپریشن برازیل میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ضبط شدہ اشیاء میں شامل ہیں بڑی تعداد میں آتشیں اسلحہ اور بھاری مقدار میں منشیات ممکنہ طور پر کوکین وغیرہ۔
حکام کے مطابق یہ سامان امریکا سے اسمگل کیا گیا تھا جبکہ برازیل پہلے ہی منشیات کی اسمگلنگ، گینگ وارز جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔
اتنی بڑی مقدار میں ہتھیار ملنا ظاہر کرتا ہے کہ جرائم پیشہ نیٹ ورکس بین الاقوامی سطح پر منظم ہیں۔ مذکورہ بالا کارروائی سے جرائم پیشہ گروہوں کو بڑا دھچکا لگے گا جبکہ مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے۔
حکام اسمگلنگ نیٹ ورک کے پیچھے موجود عناصر کی تحقیقات کر رہے ہیں۔