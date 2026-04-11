وکیل کے بیٹے کے مبینہ اغوا برائے تاوان کیس کی سماعت کے دوران سرکاری افسران کی عدم حاضری پر جواب جمع

انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں وکیل کے بیٹے کے مبینہ اغوا برائے تاوان کیس کی سماعت کے دوران سرکاری افسران کی عدم حاضری پر جمع کرایا گیا.
معافی نامہ منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے معافی نامہ جمع ہونے پر سرکاری افسران کے وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔
سماعت کے دوران ایس ایس پی اے وی سی سی آصف بلوچ اور ڈی ایس پی اے وی سی سی سلیم نے عدالتی سمن کی تعمیل سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ حکام کے مطابق عدالتی احکامات کے تحت متعلقہ ملزمان کو سمن وصول کرا دیئے گئے ہیں۔
کیس میں نامزد سرکاری افسران میں سابق ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی، سابق ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ، مختیارکار مراد میمن ریاض مغیری، اسسٹنٹ کمشنر مراد میمن خالد معروف اور ایس ایچ او گڈاپ سرفراز جتوئی شامل ہیں۔
وکیل غلام اکبر جتوئی نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے بیٹے تیمور خان جتوئی کو مذکورہ ملزمان نے مبینہ طور پر تاوان کے لیے اغوا کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، قتل کی دھمکیاں دیں اور ہراساں کیا۔ ان کے مطابق 24 مارچ کو عدالت نے ملزمان کے خلاف دفعہ 365 اے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت کارروائی کا نوٹس لیا تھا۔
عدالت نے آئندہ سماعت پر حکام سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔