پہلی طلاق کے بعد کیا ہوا؟ عامر خان نے زندگی کے اہم راز فاش کردیے

جس دن طلاق ہوئی وہ رات میرے لیے بہت مشکل تھی، عامر خان

ویب ڈیسک April 11, 2026
بالی ووڈ کے مسٹرپرفیکشنسٹ عامر خان نے اپنی پہلی اہلیہ رینا دتہ سے طلاق کے بعد شراب نوشی کی عادت سمیت مشکل دور سے متعلق کھل کر بتادیا۔ 

بھارتی اداکار عامر خان کی ذاتی زندگی کا ایک مشکل دور اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے رینا دتہ سے علیحدگی کے بعد اپنی عادات کے بارے میں بات کی۔

فلم تھری ایڈئٹس کے اداکار کا کہنا تھا کہ وہ وقت جذباتی طور پر بہت چیلنجنگ تھا، وہ پہلے کبھی شراب نہیں پیتے تھے، لیکن حالات اس وقت بدل گئے جب ان کی اہلیہ بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور وہ اکیلے رہ گئے۔

انہوں نے بتایا کہ اس وقت گھر میں مہمانوں کے لیے شراب موجود تھی اور انہوں نے اسی رات اسے آزمانے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک عادت بن گئی، اگلے ڈیڑھ سال تک میں تقریباً ہر رات ایک بوتل پی جاتا تھا اور ایک ایسے شخص کے لیے جو پہلے بالکل شراب نہیں پیتا تھا، یہ بہت زیادہ تھا۔

عامر خان کا کہنا تھا کہ اس شادی کا خاتمہ دونوں خاندانوں کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے اسے سمجھداری سے سنبھالنے کی کوشش کی جب کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آگے بڑھ گئے۔

عامر خان نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ دور ان کی شادی کے خاتمے کے بعد ایک مشکل جذباتی مرحلے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، انہوں نے اسے اپنی زندگی کا ایک کمزور وقت قرار دیا۔ 

واضح رہے کہ عامر خان نے 1986 میں 21 سال کی عمر میں، رینا دتہ سے شادی کی تھی جب کہ ان کی علیحدگی 16 سال بعد 2002 میں ہوئی، ان کے دو بچے، ایرا اور جنید ہیں۔

رینا سے طلاق کے بعد عامر خان نے 2005 میں فلمساز کرن راؤ سے شادی کی، تاہم 2021 میں دونوں نے علیحدگی کا اعلان کیا جب کہ وہ اپنے بیٹے آزاد کی مشترکہ پرورش جاری رکھے ہوئے ہیں۔

بعد ازاں، مارچ 2025 میں اپنی 60ویں سالگرہ سے قبل، عامر خان نے اپنی ساتھی گوری سپاٹ کو عوامی طور پر متعارف کروایا، جس کے بعد وہ مختلف تقریبات میں ان کے ساتھ نظر آئے۔

 
