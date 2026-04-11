پوپ لیو کا مقدس مقامات کی بےحرمتی کے واقعات پر اظہارِ تشویش

پوپ لیو کی جانب سے مقدس مقامات پر بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق پوپ کی جانب سے یہ پیغام ایک ایسے وقت میں اہمیت کا حامل ہے جب خاص طور پر مختلف خطوں میں مذہبی اور سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔
پوپ لیو نے اپنے بیان میں کہا کہ مقدس مقامات پر غیر انسانی اور بے معنی تشدد تیزی سے پھیل رہا ہے۔
پوپ لیو کا یہ بیان عبادت گاہوں پر حملوں، مذہبی مقامات کی بے حرمتی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
واضح رہے کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مساجد، گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہو پر حملوں کے واقعات، مذہبی انتہا پسندی اور جنگی حالات میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ان سب نے مقدس مقامات کو بھی غیر محفوظ بنا دیا ہے۔