پوپ لیو کا مقدس مقامات کی بےحرمتی کے واقعات پر اظہارِ تشویش

مقدس مقامات پر غیر انسانی واقعات اور بے معنی تشدد تیزی سے پھیل رہا ہے

ویب ڈیسک April 11, 2026
facebook whatsup

پوپ لیو کی جانب سے مقدس مقامات پر بڑھتے ہوئے تشدد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق پوپ کی جانب سے یہ پیغام ایک ایسے وقت میں اہمیت کا حامل ہے جب خاص طور پر مختلف خطوں میں مذہبی اور سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔

پوپ لیو نے اپنے بیان میں کہا کہ مقدس مقامات پر غیر انسانی اور بے معنی تشدد تیزی سے پھیل رہا ہے۔

پوپ لیو کا یہ بیان عبادت گاہوں پر حملوں، مذہبی مقامات کی بے حرمتی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
 

واضح رہے کہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں مساجد، گرجا گھروں اور یہودی عبادت گاہو  پر حملوں کے واقعات، مذہبی انتہا پسندی اور جنگی حالات میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ان سب نے مقدس مقامات کو بھی غیر محفوظ بنا دیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو